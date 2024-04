Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 28.jūnija numurā:

* Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem: Ogres novadā ieskandināti XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki

19.jūnijā Ikšķiles estrādē norisinājās koncerts “Dziesmai šodien liela diena”, kurā ap 600 dalībnieku no Ogres, Salaspils un Ropažu novada apliecināja savu vēlmi un gatavību dziedāt, dejot un muzicēt jebkuros apstākļos, lai uzturētu spēkā Dziesmu svētku tradīciju.

“Šodien ir liela diena ne tikai dziesmai, bet arī jaunajam Ogres novadam, jo šis ir pirmais pasākums, kurā jaunajā Ogres novada teritorijā tiekas gan kori, gan deju kolektīvi, gan pūtēju orķestri,” uzsvēra Ogres novada Kultūras centra (ONKC) vadītāja Elīna Aupe, novēlot jaunus, lielus un skaistus koncertus arī nākotnē.

Vairāk – jaunajā “OVV”.

Publikācija un fotoreportāža tapusi sadarbībā ar Mediju atbalsta fondu.



* Pacientu pieplūdums Ogres slimnīcā nav novērots, tomēr daudzi guvuši traumas

Aizvadītajā nedēļā piedzīvoti arī priecīgi notikumi – Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 12 bērniņi. Līgo vakarā, – 23.jūnijā, piedzimušas trīs meitenītes, bet Jāņu dienā – divas meitenītes un puisēns.



* Dubkalnu ūdenskrātuvē par ūdens kvalitāti nav jāuztraucas

“Mēs pat jokojām, ka atpūtniekiem ir ekskluzīva iespēja baudīt ziedputekšņu vannas,” saka Ogres novada pašvaldība aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktora vietniece tūrisma jautājumos Ieva Kraukle.



* Astoņi padomi, kā pasargāt viedtālruni no karstuma

Lai arī esam pieraduši, ka viedtelefons tā funkcionalitātes dēļ ir kā mazs dators, atšķirībā no datora viedtālrunī nav iebūvētu ventilatoru vai citu mehānismu, kas to dzesētu. Lai

viedtelefons darbotos pieņemamā temperatūrā, ražotāji paļaujas uz pasīvās dzesēšanas metodēm.

Vairāk – jaunajā “OVV”.



* Sports: Artūrs Pastors – Latvijas čempions, Ogres novada vecmeistariem 64 medaļas Bauskā.



