* Pašvaldību vēlēšanās iepriekšējā balsošana – 31. maijā, 3. un 4. jūnijā
Vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī un vēlēšanu laikā viņi atradīsies sava vēlēšanu apgabala teritorijā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19, un slimojošu personu aprūpētāji. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31.maija varēs vēlēšanu iecirkņos vēlēšanu iecirkņu darba laikā. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.
* Kad notiks Ogres katoļu draudžu kapusvētki?
Informē Ogres Romas katoļu draudžu prāvests Konstantīns Bojārs.
* Domes priekšsēdētāju un viņu vietnieku deklarācijas;
* Egils Kalva ar lietpratību un sirdi savos augļu dārzos
"Divdesmitā gadu simteņa sākumā mans vecvecvectēvs iegādājās "Ķentenus", bet diemžēl tūlīt sākās Pirmais pasaules karš. Pēc kara no mājām, saimniecības ēkām pāri bija palikušas tikai drupas, šāviņu bedres un ierakumi. Ar milzu apņēmību un neatlaidību māja atdzima no jauna: pagājušā gadā "Ķenteni" svinēja savu vēsturisko simto jubileju," Andrim Upeniekam stāsta ķeipenietis Egils Kalva.
* Kā pieminēsim 1941.gada deportāciju 80.gadadienu?
* Intervija: 10 ekspresjautājumi diriģentam Mārim Sirmajam;
* Ogrē "Baznīcu naktī" – Laumas Palmbahas grafiku izstāde;
* Mēneša laikā – apkārt zemeslodei!
Sacensības "Olimpiskais mēnesis" turpinājās veselu mēnesi, to laikā 350 aktīvākie un sportiskākie Ogres un kaimiņu novadu iedzīvotāji, soļojot, skrienot vai braucot ar skrituļslidām, krāja pēc iespējas vairāk kilometru. Kopsummā tika mērots 41 tūkstotis kilometru, kas ir apmēram tikpat, cik apkārt visai zemeslodei.
* HK "Ogre" zaudē finālsērijas otrajā spēlē.
