Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 28. novembra numurā
- Laiks atbildīgi sarūpēt dāvanas. Sociālais uzņēmumam tiptip.lv
- Ogres Dzemdību nodaļā sagaidīts 500. bērniņš
- Radiologa desmit minūtes var kardināli mainīt cilvēka dzīvi
- Kaspars Livčāns. Apņēmīgs un neatkarīgs skrējējs no Ikšķiles
- Katra dzelzceļa līnija uz krieviju ir tieši viena līnija par daudz
- Sarakstes starp iestādēm neglābj bērna dvēseli. Suntažu gadījums
- Liepiņš vēro - Saeimā ienests sprādzienbīstams budžets
- Bērniem – vīrusi, pieaugušajiem – traumas. Slimnīcas ziņas
- Traucē mieru, ālējas slimnīcā, deg šķūnis u.c. policijas ziņas
- Par sievietes vajāšanu piespriests sabiedriskais darbs
- Cilvēks ir dzīvs, bet sistēmā – miris. Kāda mantojuma epopeja
- Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
- Rīgas pašpuikas Ogres tuptūzī. 1928. gads
- Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts