Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 28. oktobra numurā
- Grozījumi ar zemtekstu: pozīcija izpilda, opozīcija iebilst
- Priesteris Ilmārs Tolstovs: Aug analfabētu paaudze ticības jautājumos
- Upenieks par cilvēkiem, dzīvniekiem, mīlestību un pretrunām
- Grāmatu draugu klubs Ciemupes bibliotēkā svin trīs gadus
- Komponistei Vinetai Līcei mūzika ir dvēseles valoda
- Ogrē skanēs Emīla Dārziņa 150 gadu jubilejas koncertuzvedums
- Aicinājums uz sarunu ar rakstnieku Arno Jundzi
- Vītolu fonda stipendijas saņem 25 jaunieši no Ogres novada
- Izkrāpj naudu, nozog zemes urbi, reibumā atsaka kājas u.c. kriminālziņas