Pirmdiena, 27. septembris, 2021 21:45

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 28.septembra numurā:
"Man ļoti paveicies ar kolēģiem," atzīst Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Un, lūk, kolektīvs kopbildē: pianiste Gunta Timermane (no kreisās), deklamētājas vīrs Arvīds Rozītis, vijolniece Viktorija Ivanova, deklamētāja Anita Rozīte, pianiste Natālija Petrova, flautiste Ieva Lejniece, dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Ligita Jansone, vadītāja Lidija Vītola, vijolniece Zita Krūmiņa, soliste-pianiste Edīte Butkeviča- Donskiha, pianiste Gunta Trasune un dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Vita Leimane. Foto no personiskā arhīva
* Lidija Vītola 55 gadus reģistrējusi svarīgākos cilvēka dzīves mirkļus

"Es ļoti mīlu cilvēkus, man patīk strādāt ar cilvēkiem. Man ļoti paveicies ar kolēģiem. Vēlos teikt milzīgu paldies Vitai Leimanei un Ligitai Jansonei, milzīgs paldies arī visiem mūziķiem, ar kuriem šo gadu laikā nācies sadarboties. Daudzi no viņiem svinīgajās laulību ceremonijās piedalījušies pat bez maksas – prieka pēc, un paldies viņiem par to! Mums ir bijis fantastisks kolektīvs, katru gadu esam braukuši pieredzes apmaiņas braucienos un apbraukājuši visu Latviju. Atceros braucienu uz Daugavpili, kad lietus gāza kā no spaiņa un autobusam bija caurs jumts, bet mēs dziedājām kā negudri, nevienu dziesmu neatkārtojot!" stāsta Lidija Vītola.


* Dace Jansone pārstāv Latviju Vecmāmiņu konkursā "GRANDMA UNIVERSE 2021";
* Ķegumā siltumapgādes tarifs jaunajā apkures sezonā nemainās
"Ļoti labi, ka apkures tarifs vairākas sezonas nav kāpis, tomēr mūsu uzdevums būs to sabalansēt, pielīdzinot siltumenerģijas apgādes tarifiem citās apdzīvotās vietās novadā. Diemžēl Ķegumā šobrīd tarifs ir visaugstākais," saka Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.


* Ogres novada pašvaldība apbalvos Aigaru Apini;
* Mēs būsim tik, cik būsim atbildīgi kopā
"Dānijai nupat sekojusi arī Norvēģija, kur, pateicoties pašu iedzīvotāju izpratnei, atcelti teju visi ierobežojumi: pašlaik vismaz vienu Covid-19 vakcīnas devu ir saņēmuši vairāk nekā 90% iedzīvotāju vecumā virs 18 gadiem, 83% ir pilnībā vakcinēti. Tā var notikt tur, kur saprot cilvēka neizbēgamo saikni vienam ar otru, kopā būšanu un kopā veselumu, to, ka labumu visiem nodrošina solidāri katrs atsevišķi, kur rīkojas ne par vai pret valdību, bet pašu labā," tā Andris Upenieks.


* Novadnieki atzīmē Andreja Pumpura 180.dzimšanas dienu;
* Tomē piemin novadpētnieci Rutu Andersoni;
* Folkloras kopai ARTAVA – 30 gadu jubilejas svinības;
* Recepte: Kartupeļu un ķirbju sacepums ar asinsdesu;
* "Izskrien Ogri 2021!" – pāri par 300 dalībnieku;
* Jēkabpilī rudens krosā – panākumi mūsu vecmeistariem.


