* Andris Upenieks: Domāšanas maiņa nav acumirkļa skrējiens
Lai nepazeminātu cilvēku, Igors Gubenko iesaka jaunu terminoloģiju, ka nevajadzētu runāt par nozombētajiem, bet gan par – smagi cietušajiem informācijas karā: tāds informatīvais karš ar īpašu spēku ilgst jau vairāk nekā 20 gadus. Propagandas upuru ir vairāk nekā to, kuriem acis vaļā ver neģēlīgi sāktais karš. Nojaukt pieminekli nebūs liela problēma, lielāka būs nojaukt propagandas stūrgalvīgo "stabu" galvās. Uzskatu maiņa nav acumirkļa skrējiens, bet kavēšanās paildzina šķelšanos un karu.
* Deputāti Linards Liberts un Mariss Martinsons izbeidz deputātu pilnvaras;
* Personas apliecībai būs obligātā dokumenta statuss
Sākot ar 2023.gada 1.janvāri, Latvijā vienīgais (obligātais) personu apliecinošais dokuments būs personas apliecība, kas tiek dēvēta arī par eID karti. Pasei turpmāk būs tikai izvēles dokumenta statuss, to varēs saņemt jebkurš personas apliecības īpašnieks.
* Ogres slimnīcā atklāts Hemodialīzes centrs;
* Anastasija Neretniece: Edgars Kauliņš laika ritumā
Tas bijis ābolu laikā. Ganāmpulks atvirzījies blakus ābeļdārzam. Āboli tik kārdinoši! Sācis spriest, ka saimnieks par visiem darbiem jau nesamaksā, varētu kādu ābolu paņemt. Pārkāpis pāri žogam, iesviedis cepurītē dažus ābolus un meties atpakaļ.
Pēkšņi atskanējis saimnieka kliedziens: "Kāpēc tu zodz?"
Puikam izkrituši āboli no cepures… Atcerējies skolā mācītos Desmit Dieva baušļus, kurus vajadzēja zināt nakts laikā pamodinātam. Tajos teikts: "Tev nebūs zagt!"
Vakarā Paulīnei bija jāiet pie saimnieka skaidroties. Mamma, iznākusi no saimnieka gala ar saraudātām acīm, pasaukusi Edgaru un, skatīdamās viņam acīs, jautājusi: "Kāpēc, dēliņ, tu tā darīji?"
Edgars, slaucīdams mammas asaras, apsolījis: "Es nekad, nekad vairs nezagšu!"
* Pionieru ielu Ciemupē pārdēvēs par Skautu ielu;
* Krapes biedrībai "Skaņumāja" balva "Austras koks"
Pati biedrība par šo balvu ir priecīga, bet reizē arī pieticīga, sociālajos tīklos ierakstot tika vienu frāzi: "Mūsu Austra šodien atveda "Skaņumājas" "Austras koku" – Folkloras balvu par 2021.gadā paveikto! Paldies mūsu draugiem un domubiedriem, ar kuriem mēs kopā pērn čakli strādājām, un paldies tiem, kas to pamanīja un novērtēja!"
* Sports: Apbalvoti Olimpiskā mēneša laureāti; Madlienas jaunās volejbolistes – Spartakiādes čempiones; BK "Ogre" pusfināla pirmajā mačā svin uzvaru Ventspilī.
