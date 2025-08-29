Piektdiena, 29.08.2025 22:38
Ceturtdiena, 28. augusts, 2025

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 29. augusta numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 29. augusta numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 29. augusta numurā

- Pirmklasnieks Tomass un mamma Laura pošas uz skolu
- Pedagoģija nav tikai metodes. Upenieka pārdomas
- Klāt gada svarīgākās valsts aizsardzības mācības «Namejs 2025»
- Divi kabači un latviskā dzīvesziņa
- Par skaidru naudu un indivīda brīvību - «Demos» sapulcē
- Pacientu pieplūdums slimnīcā norimis
- Vajātāja īsziņu cena – probācijas uzraudzība
- Nesamaksā par degvielu, sabojā žogu, izkrāpj naudu u.c. policijas ziņas
- Gatis Skuja: bokss nostiprina fizisko un mentālo veselību
- Basketbola kluba «Ogre» mērķi paliek nemainīgi
- Tuvais ceļojums uz Igaunijas gleznaino pilsētiņu Vīlandi
- Mūsu kormūziku un kultūru apbrīno visā pasaulē. Aira Birziņa
- Daži atgadījumi, kas saistās ar telefona izraisītiem pārpratumiem
- Krapes muižas kopiena aicina uz Krapes muižas svētkiem

