* Gints Kaminskis: "Šādā veidā atņemt finansējumu sporta skolām nedrīkst!"
"Paldies Egilam Helmaņa kungam, kurš pirmais aktualizēja šo jautājumu. Sazinājāmies arī ar citām pašvaldībām, kur ir sporta skolas, un tapa vēstule, kas nosūtīta Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai (JKP). Pašvaldību savienības domes sēdē piedalījās arī premjers Krišjānis Kariņš, un ceru, ka viņš sadzirdēja šo problēmu, kurai nepieciešams risinājums. Laikā, kad valsts līdzšinējās sporta politikas pamatnostādnēs kā viena no prioritātēm bijusi bērnu un jauniešu sports, nedrīkst tādā veidā veikt finansējuma samazinājumu. Cerams, ka kopīgiem spēkiem izdosies atrisināt šo jautājumu. Pateicoties Ogrei, mēs esam ļoti operatīvi nostrādājuši," saka Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, piebilstot, ka šo jautājumu nekādā gadījumā nedrīkst atstāt bez ievērības, jo rezultātā, samazinoties finansējumam, vēl šajā mācību gadā var nākties slēgt no pagājušā gada septembra darbojošās treniņu grupas. Tas var izraisīt ilgtermiņa sekas, bērniem pārtraucot sporta nodarbības un no darba aizejot un pārkvalificējoties treneriem.
* Ogres slimnīcā ikviens var saņemt tiešās pieejamības speciālista – pneimonologa konsultāciju
SIA "Ogres rajona slimnīca" Ambulatorās nodaļas telpās jau 10 gadus darbojas Tuberkulozes kabinets. Tajā strādājošā pneimonoloģe Ināra Sīka ir tiešās pieejamības speciāliste, kura nodrošina bezmaksas izmeklēšanu un ārstēšanu tuberkulozes gadījumā, kā arī konsultē saistībā ar citām plaušu saslimšanām.
Tuberkulozes kabinetu var apmeklēt bez ģimenes ārsta nosūtījuma, turklāt konsultācija ir pilnībā valsts apmaksāta un nav jāsedz pat pacienta līdzmaksājums. Ar dr. Sīkas nosūtījumu nav jāmaksā arī par plaušu rentgenoloģisko izmeklēšanu.
* Lielvārdes novadā: FasTracKids – būtisks ieguldījums bērnu izglītībā; Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola par vienu soli tuvāk augsta līmeņa koncertzāles ierīkošanai!
* Lielvārdiešiem Vasilijam Šeļepjonokam un Dainai Grīnhofai iznākusi grāmata "Ringa piektais stūris"
Jaunajā “OVV” – boksa trenera V.Šeļepjonoka atmiņu fragmenti no darba gaitām Ogres 32. PPTV.
