Šobrīd nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ir 24 elementi – tādi kā Carnikavas nēģu ķeršana un apstrāde, Stikla pūšana Līvānos, Gaujas plostnieku amata prasmes, Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē un Dagdas novadā, Ieviņa ermoņiku un Pēterburģenes spēle, Pededzes pareizticīgo iedzīvotāju kāzu rituāls un citi, tostarp vairākas – Suitu, Lībiešu, Rucavas un Upītes – kultūrtelpas.
Jūlija sākumā pieteikumu par Lielvārdes tautas tērpa iekļaušanu vērtēs Nemateriālā kultūras mantojuma padome kopā ar pieaicinātajiem ekspertiem.
* Jubilāre Velta Piliņa: Gaišs un piepildīts laiks
Kopā ar tautfrontiešiem Edgaru Priednieku un Andri Širovu roku rokā stāvēts Latvijas ceļā. Vēlāk ziedota nauda, lai Ogrē kādreizējā Staļina pieminekļa vietā nosēstos Cielaviņa.
(..)
"Cilvēks var izturēt vairāk, nekā viņš domā," saka Velta pēc pārciestajām septiņām operācijām. Viņa citu pēc cita velk ārā no skapja latvisko rakstu zīmēs darinātos rokdarbus. Goda vietā nolikta grāmata "Lielvārde laiku lokos" – ar latviskām rakstu zīmēm aptamborēta. Gadi Lielvārdē bija piepildīts laiks viņas dzīvē.
Par jubilāri Veltu Piliņu lasiet lielvārdietes Rūtas Kolužas rakstā.
* Ogres teātris ar "Skroderdienām Silmačos" noslēdzis 2020./2021.gada sezonu!
* Aicina pieteikt titula "Latvijas Lepnums" pretendentus;
* Ogrē turpina sakārtot ielas;
* Ķegumā turpinās pludmales labiekārtošanas darbi;
* 13.jūlijā Donoru diena Ķegumā;
* Recepte: Rabarberu-zemeņu deserts;
* Sports: Ogrē notikusi parasporta meistarklase; šķēpmetējam Gailumam 2.vieta sacensībās Varnā; Kristai Igenbergai 3.vieta "Talsu šķēpos 2021"; "Lielvārde/Fat Pipe" sezonu noslēdz ceturtajā vietā!
