Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 29.marta numurā:

Lauma Palmbaha un Dionīsijs Miončinskis izstādes atklāšanā. Foto no L.Palmbahas personīgā arhīva
* Ogres novadā godina komunistiskā genocīda represiju upuru piemiņu;* Lauma Palmbaha un Dionīsijs Miončinskis aicina sākt ar saknēm Aizvadītajā piektdienā, 25.martā, Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB), atzīmējot mākslinieka Vilhelma Purvīša 150 gadu jubilejas mēnesi, īstenots vēl nebijis multimediāls projekts – izstāde, kur vienviet apskatāmi gandrīz 70 mākslas studijas “Rasas krāsas” Vizuālās mākslas, Modes mākslas un Amatu skolas audzēkņu darbi, kā arī mākslinieces, mākslas pedagoģes, “Rasas krāsu” dibinātājas Laumas Palmbahas un viņas dzīvesbiedra, metālmākslinieka Dionisija Miončinska kopīgi veidotā izstāde "Sākam ar saknēm".
* Ogres pansionātā darbu uzsākusi ģimenes ārste no Ukrainas
Savukārt dakteres 16 gadus vecais dēls uzsāks mācības Jaunogres vidusskolā, un viņam rasta arī iespēja pēc mācībām uz pusslodzi strādāt SIA “Ogres rajona slimnīca” par sētnieku. Puisis ir ļoti pateicīgs, jo tā būs iespēja pašam nopelnīt sev kabatas naudu. Turklāt abiem ierādīta dzīvesvieta pansionāta telpās. Ogres slimnīcā kā apkopējai tiks nodrošināts darbs vēl vienai ukrainietei, kura Ogrē pajumti radusi pie tuviniekiem.
* No 1.aprīļa maršrutā Rīga–Ogre tiks mainīts autobusu kustības saraksts;
* Piedalies konkursā un nopelni biļetes uz Olgas Rajeckas jubilejas koncertu Lielvārdē!
* Ogres novadā atsākusies aktīvā būvdarbu sezona
Vairāk stāsta pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis.


* Ukrainas karavīri pateicas Ikšķiles skolēniem par sūtījumu;
* Starp salūtu un saulespuķi
Bet dzīve neapstājas: jākrāj spēki – no pavasara saplaukušajiem ziediem, no savstarpējiem smaidiem un lielākiem vai mazākiem kopā sanākšanas mirkļiem, kas palīdz dzīvot un pierimt kara sāpēm. Jāturas pie visa, kas mūs uzpilda, kad jūtamies iztukšoti. Tikai tad un tādi mēs spēsim palīdzēt sev un citiem.
* Koprades telpa – vieta iedzīvotājiem!
* Aktuālais basketbolā, karate un šaušanā.

Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

