D.Širovs atklāj, ka vēl pavasarī Veselības ministrijai tika iesniegts piedāvājums vienu no Ogres slimnīcas teritorijā esošajām ēkām pārveidot par Covid nodaļu. "Mēs tam neguvām atbalstu, un tagad, kad, kā mēdz teikt, ūdens smeļas mutē, tiek meklēti nestandarta risinājumi," sarūgtinājumu pauž slimnīcas vadītājs.
Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpojamā gaisā, transportlīdzekļa vadītājam tika konstatētas 3,13 promiles. Neoficiāla informācija liecina, ka pārkāpējs ir Ogrē labi zināma persona.
I.Kalviņš piebilst, ka vakcīnu pretinieku apgalvojums, piemēram, par vakcīnās esošajām vēzi izraisošajām vielām saistīts ar nepareizi izprastu apzīmējumu uz vakcīnām, ko var tulkot dažādi. "Viens tulkojums ir, ka tur iekšā ir hloroforms, bet otrs, ka tā ir taukviela, kas veido vakcīnas tauklodītes apvalku, kas nebūt nav kancerogēnā viela," norāda zinātnieks.
Trim personām noteikts aizdomās turēto statuss, bet vienai noteikts personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, statuss.
– Nezinu, kā būtu, ja atkal būtu jauna un tikko skolu beigusi, varbūt justos šiem straujajiem, nenoteiktajiem laikiem vairāk piederīga. Bet tagad, teikšu godīgi, laikam – nē! Ja varētu atgriezties tajos laikos, kad bija tik labi, droši vien nemaz nesvārstītos. Lai gan man šobrīd ir ļoti jauki, mīļi audzināmie bērni, sirsnīgi, atbalstoši, gudri vecāki, no jauna diez vai sāktu iet šo skaisto, bet grūto skolas ceļu, kuram esmu atdevusi visu darba mūžu. Tagad viss ir daudz citādāk un savādāk! Un ne jau skolai, skolotājam par labu! Par skumjo nerunāsim!
