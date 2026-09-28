Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 29. septembra numurā
-Jau sešās daudzdzīvokļu mājās notikusi ļaunprātīga dedzināšana
-Novada domes sēdē debatē par ētiku, vienojas par skolām.
-Trīs skolas pārbūvētas – Lielvārdē, Suntažos un Ķegumā
-Jautra reportāža no mājas kafejnīcu dienām Meņģeles Desasgalā
-Vaicājam novadniekiem, kādi ir jūsu iepirkšanās un ēst taisīšanas paradumi.
-No mākoņu augstumiem uz mīļās zemītes. Upenieks par aktuālo politikā
-Dārgas iekārtas zem klajas debess. Arī saules paneļi ir jāapdrošina
-Konfliktē ar kaimiņiem, brauc reibumā u.c. policijas ziņas
-Zaglis, kurš apzaga automazgātuves četrās pilsētās, ir aizturēts
-Vertikāls ķermeņa stāvoklis. Vitas Giles krustvārdi.