* Kādreizējo Ogres Tautas namu atsavinās par 218 tūkstošiem eiro;
* Vakcinācija pret Covid – 19 turpinās Ogres slimnīcas telpās;
* Aktīvi būvdarbi turpinās visā Ogres novada teritorijā;
* Ko stāsta telefonkrāpnieki? Trīs reāli gadījumi
"Šobrīd notiek daudz krāpniecības gadījumu, tādēļ visi latviski runājošie operatori ir aizņemti. Es strādāju ar krieviski runājošajiem klientiem..." (..) Vai jūs saprotat, ka, kamēr latviski runājošais operators atbrīvosies, jūsu nauda jau var tikt izkrāpta. Jūsu apstiprinājums vajadzīgs nekavējoties!"
(..) "Būšu godīga. Pat saprotot, ka tie ir krāpnieki, bija ļoti nepatīkama sajūta – šie draudi, apsolot mīnusu kontā, var reāli likt sirdij notrīcēt. Ja pirms tam visu laiku domāju, nu kā cilvēki var šiem blēžiem uzticēties, tad šobrīd es to ļoti labi saprotu," atzīst Diāna.
* "Radoši, aktīvi kopā – 2021" – nometne bērniem Madlienā
* 8.augustā tirdziņš-andele Ikšķiles Brīvās skolas dārzā;
* Gržibovskim trīs zelti, Mackevičai – bronza
31.jūlijā un 1.augustā Ogres stadionā norisinājās Baltijas valstu komandu sacensības vieglatlētikā vecuma grupu U20 un U18 sportistiem. Vecuma grupā U20 pārliecinošu uzvaru izcīnīja Latvijas izlase, kuras panākuma kaldināšanā ievērojamu ieguldījumu deva lielvārdietis Matīss Gržibovskis. Vecuma grupā U18 latviešiem otrā vieta, kuras iegūšanu sekmēja arī ikšķiliete Indra Mackeviča.
