Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 3.augusta numurā:

Ritvara Raita foto Trīskārtējais čempions Matīss Gržibovskis (vidū) kopā ar savu brāli Jāni Gržibovski (no kreisās), treneri Gintu Bitīti, kā arī vecākiem – Ivetu un Valdi Gržibovskiem.
* Lielvārdes 820 nosvinēti godam!Lielvārdes 820 gadu jubilejas svinību pirmajā dienā pie Andreja Pumpura muzeja klātesošos uzrunāja un sveica Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: "Klausījos šodien Lielvārdē dievkalpojumu un saklausīju arī, ka daudziem lielvārdiešiem joprojām ir zināmas bažas par administratīvi teritoriālo reformu, par to, kas tālāk notiks ar Lielvārdi. Vēlos teikt, ka nav Lielvārde pievienota Ikšķilei vai Ogrei, bet gan četri novadi ir saplūduši vienā. Mums ir daudz kopīgu tradīciju un daudz citu labu lietu. Robežas mēs ceļam savās galvās, un bieži vien tās saistītas ar nezināšanu un fantāzijām. Jaunajā novadā mēs cienīsim Lielvārdes kultūras vērtības, tradīcijas, darīsim visu, lai pastāvētu katra Lielvārdes novada skola. Mēs neko nesolīsim, lai par mums runā darbi. Mēs centīsimies parādīt, ka mākam saimniekot un kopā varam izdarīt daudz vairāk!"

* Kādreizējo Ogres Tautas namu atsavinās par 218 tūkstošiem eiro;
* Vakcinācija pret Covid – 19 turpinās Ogres slimnīcas telpās;
* Aktīvi būvdarbi turpinās visā Ogres novada teritorijā;
* Ko stāsta telefonkrāpnieki? Trīs reāli gadījumi
"Šobrīd notiek daudz krāpniecības gadījumu, tādēļ visi latviski runājošie operatori ir aizņemti. Es strādāju ar krieviski runājošajiem klientiem..." (..) Vai jūs saprotat, ka, kamēr latviski runājošais operators atbrīvosies, jūsu nauda jau var tikt izkrāpta. Jūsu apstiprinājums vajadzīgs nekavējoties!"
(..) "Būšu godīga. Pat saprotot, ka tie ir krāpnieki, bija ļoti nepatīkama sajūta – šie draudi, apsolot mīnusu kontā, var reāli likt sirdij notrīcēt. Ja pirms tam visu laiku domāju, nu kā cilvēki var šiem blēžiem uzticēties, tad šobrīd es to ļoti labi saprotu," atzīst Diāna.
* "Radoši, aktīvi kopā – 2021" – nometne bērniem Madlienā
* 8.augustā tirdziņš-andele Ikšķiles Brīvās skolas dārzā;
* Gržibovskim trīs zelti, Mackevičai – bronza
31.jūlijā un 1.augustā Ogres stadionā norisinājās Baltijas valstu komandu sacensības vieglatlētikā vecuma grupu U20 un U18 sportistiem. Vecuma grupā U20 pārliecinošu uzvaru izcīnīja Latvijas izlase, kuras panākuma kaldināšanā ievērojamu ieguldījumu deva lielvārdietis Matīss Gržibovskis. Vecuma grupā U18 latviešiem otrā vieta, kuras iegūšanu sekmēja arī ikšķiliete Indra Mackeviča.
