Pirmdiena, 2. februāris, 2026

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 3. februāra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 3. februāra numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 3. februāra numurā

-Saeimas vēlēšanās novadā būs 28 iecirkņi un izbraukuma balsošana
-Apstiprināts novada budžets. Izdevumi 135,8 miljoni, ieņēmumi – 121 miljons
-Par ugunsdrošību atbildīgiem jābūt pašiem. Komandieris Jānis Mandelis
-Te radošums ir ikdiena. Ciemojamies bērnudārzā «Cīrulītis»
-Vaicājam ielās, vai atminaties savas bērnudārza gaitas
-Ogrēnietis Nils Meijers – pasaules U23 čempions bobslejā
-Namu pārvaldniece Paula Leite-Berģe: renovācija atmaksājas, mājas nepelē
-Gandrīz nosalst, dedzina mēbeles, konfliktē ar vīru u.c. policijas ziņas
-Kārtējais alkoholiķis pie stūres - dzer, brauc, izcieš probāciju.
-Seksapīls, piedauzīgs vai aizskarošs. Triju publisku personu tērpu analīze

