D.Bārbale informē, ka nākotnes jautājums, atkarībā no finansiālajām iespējām, ir arī pašvaldības policijas paspārnē video novērošanas centra izveide. Tā, piemēram, Tukuma novadā pašvaldības policijas darbinieki vispār nedodas patruļās pilsētas centrā, bet strādā tikai pie video novērošanas kamerām, nekavējoties izbraucot un attiecīgi reaģējot, ja tiek konstatēts kāds pārkāpums. D.Bārbale norāda, ka Ogres novadā tomēr nav plānots atteikties no patruļām pilsētas ielās, tomēr būtu nepieciešams attīstīt arī videonovērošanas sistēmu. Attiecīgi būtu nepieciešami darbinieki, kas monitorētu video novērošanas kameru ierakstus, lai būtu iespējams pēc iespējas ātrāk reaģēt, dažkārt pirms vēl saņemts izsaukums.
* Pirmais šogad Ogres slimnīcā dzimušais bērniņš – meitenīte!
* Noteikts bijušās sanatorijas "Ogre" telpu nomas izcenojums;
* Ogres slimnīcas Ambulatorajā nodaļā darbu uzsācis kardioķirurgs dr. Jānis Lācis;
* 2022.gada putns Latvijā – svīre
Latvijas Ornitoloģijas biedrība mudina ņemt vērā dažus praktiskus padomus. Pirmkārt, svīru apdzīvotās ēkās bēniņu un jumta remontdarbus nevajadzētu veikt svīru ligzdošanas laikā, tas ir, no jūnija sākuma līdz augusta vidum. Otrkārt, ja pēc ēkas remonta vai tā laikā tiek aiztaisītas svīru ligzdošanai piemērotas spraugas, pie ēkām vēlams uzstādīt svīrēm piemērotus putnu būrus.
Tā kā svīres ligzdo kolonijās, šādus būrus var likt vairākus vienkopus. Papildus ligzdošanas vietām svīrēm nepieciešamas arī barošanās iespējas, tāpēc pilsētās nepieciešams nodrošināt piemērotus apstākļus arī dažādiem lidojošiem kukaiņiem.
* Ogrē viesosies jaunais mūzikls "ZVAIGZNES BĒRNS";
* Sports: BK "Ogre" iekļūst "Užavas" kausa izcīņas pusfinālā; "Lielvārde/Fat Pipe" uzvar līderus, bet zaudē čempioniem; "Ogres Kolibri" izcīna kārtējo uzvaru.
