Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 3. jūlija numurā
-Top modernākais bērnudārzs novadā
-Ogres slimnīcai aprit 80 gadi
-Vārda brīvībai nav pienākuma būt tikai patīkamai
-Tiesības uz privāto telpu publiskā vietā un puspliks muļķis sombrero
-Pētersonu ģimenes ceļš projām un atpakaļ uz laukiem Mazozolos
-Sportists un treneris Karims Ali absolvējis Stradiņa universitāti
-Jaunie orientieristi Eiropas čempionātā
-Pārtikas drošība sākas pirms veikala plaukta
-Parunāsim kā vīri! Kaspars Rācenājs aicina uz «Vīru dienām 2026»
-Enerģētikas muzejā Ķegums ražo elektrību, divas sirdis – mīlestību
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Iesākti Ogres klimata pētījumi. 1929. gads
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts