Ceturtdiena, 02.07.2026 17:38
Halina, Ilvars, Lauma
Ceturtdiena, 02.07.2026 17:38
Halina, Ilvars, Lauma
Ceturtdiena, 2. jūlijs, 2026 16:27

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 3. jūlija numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 3. jūlija numurā
Foto: OVV
Ceturtdiena, 2. jūlijs, 2026 16:27

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 3. jūlija numurā

OVV

-Top modernākais bērnudārzs novadā
-Ogres slimnīcai aprit 80 gadi
-Vārda brīvībai nav pienākuma būt tikai patīkamai
-Tiesības uz privāto telpu publiskā vietā un puspliks muļķis sombrero
-Pētersonu ģimenes ceļš projām un atpakaļ uz laukiem Mazozolos
-Sportists un treneris Karims Ali absolvējis Stradiņa universitāti
-Jaunie orientieristi Eiropas čempionātā
-Pārtikas drošība sākas pirms veikala plaukta
-Parunāsim kā vīri! Kaspars Rācenājs aicina uz «Vīru dienām 2026»
-Enerģētikas muzejā Ķegums ražo elektrību, divas sirdis – mīlestību
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Iesākti Ogres klimata pētījumi. 1929. gads
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?