* Ielu intervijā "OVV" noskaidro: Kā šogad atzīmēsiet valsts svētkus?
"Valsts svētkus atzīmēšu ar kārtējo treniņu Ogres stadionā. Tā man būs jau 782.diena pēc kārtas, kad došos turp, lai izkustētos. Daru to jau trešo gadu, neizlaižot nevienu dienu," tā Aivars Puriņš no Ogres.
* Lielvārdietei Katrīnai Kleinbergai – Bronzas medaļa Valsts Bioloģijas olimpiādē!
* Valsts amatpersonas deklarācija: Trapiņš beidzot deklarējis būvi Tīnūžu pagastā
Vislielākie Trapiņa ienākumi pagājušajā gadā bija no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta – 16 619,04 eiro. 1782,00 eiro viņš saņēma kā pensiju, Ikšķiles novada pašvaldība deputātam Trapiņam 2021.gada pirmajā pusē atalgojumā izmaksāja 8599,76 eiro, bet Ogres novada pašvaldība tā paša gada otrajā pusē viņu atalgoja ar 11 653,41 eiro.
* Kādi pasākumi Ogres novadā paredzēti 4.maijā?
* Ogres Centrālās bibliotēkas atklāšana – Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2021.gadā;
* Plakātos pie Ogres novada pašvaldības pauž nosodījumu okupantu noziegumiem
Piektdien, 29. aprīlī, pie Ogres novada pašvaldības domes ēkas tika izvietota plakātu sērija, kas atspoguļo Padomju Savienības noziegumus pret latviešu tautu. Pašvaldības pārstāvji ar ilustrāciju palīdzību vēlas atgādināt mūsu tautas likteni, piedzīvojot okupācijas ļaunumu un necilvēcību.
* Iveta Vjakse: "Ziedi ir tie, kas sniedz cerību, ļaujot justies labi un droši"
"Ziemā darbinieki tiek atlaisti, un man ir patiess prieks, ka visi trīs mūsu darbinieki pēc ziemas ir atgriezušies. Piemēram, Andrejs ziemā strādā Zviedrijā un tagad ir atpakaļ, lai rūpētos par savas pilsētas stādījumu kopšanu un laistīšanu. Ar tik mazu darbinieku skaitu uzturēt tik lielu teritoriju iespējams tikai tad, ja viņi ir pieredzējuši un zinoši," tā I.Vjakse.
* Diena kopā ar ģimeni Ciemupē
Ģimene ir neredzamām saitēm saistīta superkomanda un vienlaikus katram cilvēkam nepieciešamais patvērums. Oveselība aicina stiprināt savas superkomandas – ģimenes – vienotību, pavadot dienu kopā svaigā gaisā, piedaloties dažādās aktivitātēs – gan sportiskās, gan radošās, baudot amatierkolektīvu priekšnesumus un cienājoties ar zupu, kas taps uz ugunskura. Tiekamies 14.maijā!
* Ja atkritumus pareizi utilizēsim ikdienā, talkas nebūs jārīko
* Sports: Rembatietei Aizsilniecei divas zelta medaļas starptautiskā turnīrā; BK "Ogre" piekāpjas ventspilniekiem, sērijā – 1:1; Mūsu spēka vīriem un sievām 2.vieta Bauskā; Ogres peldētājiem 18 medaļas Latvijas čempionātā.
