Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 3. marta numurā
-Tuvojas pali. Vai būs arī plūdi? Bažas, prognozes, un drošības padomi
-Iedzīvotāju padome un divi iedzīvotāji. Svarīga sanāksme Ķegumā
-Vaicājam ielās. Kāpēc iedzīvotāji neiesaistās Iedzīvotāju padomju darbā?
-Veci skandāli, jauni amati un Helmaņa spārnotā frāze domes sēdē
-Apkures rēķins dzen izmisumā. Skaidrojam, kā mainīsies mājokļa pabalsts
-«Fazer Latvija» naznodrošinātajiem novadā dāvina maizīti visam gadam
-Dome apstiprina jaunus tarifus pansionātā «Madliena»
-Kāds ir atkritumu ceļš no konteinera līdz “Getliņiem”
-Jauns vīrietis zaudē dzīvību ugunsnelaimē Ikšķilē
-Ālējas vilcienā, izkrāpj naudu, guļ sniegā u.c. policijas ziņas
-Karam un Putinam pretī jāstājas vienotā solidaritātes spēkā. Ārpolitika
-Mis Ogre 1995 ceļā uz titulu Misis Latvija 2026. LIENE VĪTOLIŅA