Ceturtdiena, 2. oktobris, 2025 16:26

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 3. oktobra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 3. oktobra numurā
Foto: OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 3. oktobra numurā

- Slimnīca aicina Kļaviņu atsaukt nepatieso informāciju
- Tas notika kā filmās –  latvietes un ukraiņa mīlestības stāsts
- Aigars Apinis – deviņkārtējs pasaules čempions
- Vai nekulturālība arī pieder pie kultūras?
- Līdz ar viltotu tievēšanas zāļu izplatību pieaug riski veselībai
- Tituliem bagātā skolotāja Daina Sergejeva par svarīgāko – gandarījumu
- Ikšķilē pirmais bioatkritumu kompostēšanas laukums Latvijā
- Dienesta viesnīcas pakalpojumu cena pieaug
- BK «Ogre» noslēdz pārbaudes spēļu ciklu
- Jātnieces Ķeipenē realizē traku ideju
- Ak, nē, applūdis dzīvoklis! Praktiski ieteikumi
- Tirgū lēkā pa galdiem, kur grib, tur guļ, u.c. policijas ziņas
- Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
- Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

