* Tomes "Ķieģeļcepļa" saimnieces ar "dzīvo mālu" strādā jau ceturtajā paaudzē
Tomē, īpašumā "Ķieģeļceplis", 29.augustā, klātesot draugiem un atbalstītājiem, atklāta radošā darbnīca "Dzīvais Māls", ko "LEADER" projekta ietvaros dzimtas mājās izveidojusi Alise Dāboliņa un viņas mamma Aina Zagorska. Līdz nākamā gada pavasarim ar „dzīvo mālu” plānots iepazīstināt ap 300 dažāda vecuma ciemiņu no tuvākas un tālākas apkārtnes, kuriem nelielās grupiņās būs iespēja praktiski darboties ar mālu pieredzējušas keramiķes vadībā.
Vairāk – žurnālistes Dzintras Dzenes rakstā.
* Domāju tā: Neuzticēšanās nerodas no zila gaisa!
"Lielos vilcienos varas kungi savus zemos reitingus nopelnījuši godam. Un velti uzmest aizvainojuma lūpu, ka, lūk, kāda nepateicība – kā pasaules alga!" tā savas pārdomas iesāk Andris Upenieks.
* Paraolimpiskais medaļnieks Apinis atgriezies Latvijā
"Es tā iekliedzos gultā, ka pat fizioterapeite Gunta Ozoliņa atskrēja, jo domāja, ka esmu izkritis no gultas. Viņa bija satraukusies. Es sēdēju uz gultas malas, raudāju, smējos, nesapratu, kas ir noticis," teica Aigars. Viņš ar prieka asarām acīs piebilda, ka pozitīvā nozīmē jucis prātā: "Izdzīvoju mazu klīnisko nāvi. Tās bija fantastiskas emocijas. Pat tagad nevaru nomierināties…"
Vairāk – Ritvara Raita rakstā.
* Lielvārdietis Elvis Kurpnieks cīnās par savu veselību;
* Ogres teātris jaunajā sezonā iestudēs pasaules un latviešu klasiku;
* Spītējot lietum, Meņģeles Zemnieku un lauksaimnieku diena 2021 aizvadīta godam!
"Visas dienas garumā skanēja mūzika, smiekli un gaviles. Bērniem, kā allaž, bija sarūpētas dažādas spēles, aktivitātes un izrāde. Visi varēja izcept paši savu kliņģeri gan no mīklas, gan no māla. Īpašu atzinību pelnījusi jēra gaļas zupa. Par tādu zupu var teikt mana opīša vārdiem: "Tik garda, ka mirdams var ēst!". Vēlamies pateikt lielu paldies Meņģeles Tautas nama vadītājai Ilzei Jankunai par šiem fantastiskiem svētkiem un labizjūtu!" tā biedrības "LABizjūta" pārstāve Daiga Eklone.
* Uz skolu ar testu vai sertifikātu
Īsi pirms mācību gada sākuma Izglītības un zinātnes ministrija informēja, ka ir saņemts "VisLatvijas tālmācības vidusskolas" pieteikums izglītības programmu licencēšanai un, ievērojot rindas kārtību, tiks izvērtēti iesniegtie dokumenti. Kamēr skolai nav licencētas mācību programmas, tā nevar uzņemt skolēnus. Tikmēr skolas pārstāvji jau mudina interesentus pieteikt bērnus mācībām šajā iestādē, kur izglītību varēšot iegūt "pret Covid-19 nevakcinētie bērni".
* Debešķīgais ābolu ievārījums ar iebiezināto pienu;
* Medaļas mūsu jaunajiem peldētājiem un senioriem vieglatlētiem.
