Ja pirmo reizi pār tiltu tu iesi,
Tautas lūgšanu sirsnīgi dziedi;
Pats tiltam par balstu tad kļūsi
Un vienmēr gaidītu viesi.
* Mūsu novadu pašvaldību apsveikumi svētkos;
* Anitai Ausjukai piešķir apbalvojumu "Ogres Goda Pilsonis"
"Vienmēr esmu teikusi, ka man ir divas augstākās izglītības – Latvijas Valsts konservatorija un Millerītes skola, jo to, ko iemācīja viņa, nevienā skolā neapgūt," atzīst Anita Ausjuka.
* Ritvara Raita turpinājums par valsts amatpersonu deklarācijām;
* Lemj par sadarbības līguma noslēgšanu par autoceļa posma Laubere – Suntaži pārbūvi;
* Ministri mainās, bet Ogres slimnīcas magnētiskajai rezonansei kvotu joprojām nav
"Dzīvoju vienā no Ogres pagastiem. Jau ilgstoši mokos ar stiprām muguras sāpēm, un ārsti nespēj noteikt to cēloni. Neirologs man norīkoja magnētisko rezonansi. Biju lasījusi, ka jau vairākus gadus šo izmeklējumu iespējams veikt salīdzinoši tuvu manām mājām, Ogres slimnīcā. Diemžēl mans prieks bija īss. Piezvanot Ogres slimnīcas reģistratūrai, darbiniece laipni paskaidroja, ka magnētisko rezonansi Ogrē ir iespējams veikt, bet tikai par saviem līdzekļiem, jo ogrēniešu kvotas nonākot Jelgavā. Šis izmeklējums maksā 110 eiro bez kontrastvielas vienai ķermeņa daļai. Man, pensionārei, tas ir par dārgu. Te nu vēlos jautāt, kāds sakars Ogrei ar Jelgavu? Kurš ir izdomājis tādu absurdu? Esmu cilvēks ar kustību traucējumiem, man jau ir sarežģīti nokļūt pat līdz Ogrei, nemaz nerunājot par Jelgavu, kas no mana pagasta atrodas vairāk nekā 100 kilometru un gandrīz pusotras stundas brauciena attālumā. Sakarā ar pandēmiju televīzija mūs mudina izvairīties no sabiedrisku vietu apmeklējuma, bet es būšu spiesta pusi dienas pavadīt sabiedriskajā transportā ceļā uz Jelgavu, lai veiktu tik nepieciešamo izmeklējumu. Un ne jau es viena tāda. Kas izdomājis šo absurdu?" jautā "OVV" lasītāja.
* Lielvārdes novadā realizēs četras projektu konkursa idejas;
* Ķeguma novada pašvaldība nodod nomā zemi;
* Intervija ar rakstnieci Ingu Ābeli: Padarīšu Aspaziju vēl noslēpumaināku
Raiņa un Aspazijas Kastaņolas perioda savstarpējā sarakste ir milzīga jūtu skola.
(..)
No viņu sadarbības var skoloties, kā pārim kļūt par pilnību, kad abi nav vis ābola pusītes, bet katrs ir vesels ābols.
* Atziņu konkursā par attālināto mācīšanos galveno balvu iegūst ogrēniete Ilze Ieviņa;
* Jauktajam korim "Ikšķile" - 40!
