Pirmdiena, 29.12.2025 14:52
Ilgona, Solveiga
Pirmdiena, 29.12.2025 14:52
Ilgona, Solveiga
Pirmdiena, 29. decembris, 2026 13:00

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 30. decembra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 30. decembra numurā
Foto: OVV
Pirmdiena, 29. decembris, 2026 13:00

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 30. decembra numurā

OVV

- Tāds bija 2025. gads. Svarīgāko notikumu apskats novadā un valstī
- Vecgada vakars Jauno gadu teic. Upenieka kopsavilkums
- Dažiem svētku ir par daudz. Ietekmīgi uzņēmēji mudina svinēt retāk
- Panākumi, atzinība un nākotnes cerības. Kāds bijis aizvadītais gads sportā
- Vaicājam ielās – kas, jūsuprāt, ir aizejošā gada nozīmīgākie notikumi
- Garšu daudzveidība un garšvielu aptieciņa svētkiem ar Baibu Grīnbergu
- Kārtējam Ogres dzērājšoferim – probācija un auto konfiskācija
- Deputāta dēlam 15 gadi cietumā par bijušās draudzenes izvarošanu
- Izkrāpj investīcijas, skandalē ar dēlu, jūk prātā u.c. policijas ziņas
- Dobums starp augšējo un apakšējo žokli? Vitas Giles krustvārdi

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?