* Andris Upenieks: Ko lai cilvēks domā gadu mijā?
Cerēt, ka varas kungus vairāk interesēs labklājība, veselība, dzīvība nekā pirmsvēlēšanu nekautrīgais spurts, ir, atvainojiet, pastulbi. Cerēt, ka lēmumi beidzot taps gudri un savlaicīgi? Cerēt, ka sabiedrība pēkšņi pati taps gudra, piesardzīga un gobzemiešu likumīgi nelikumīgā rododendru dvaka izdzenāsies sniegputeņu vējos? Cerēt, ka neticami pasīvais vēlētājs pēkšņi kļūs aktīvi gudrs un domājošs? Tieši uz ļaužu īso atmiņu vislielākās politiķu likmes…
* Apstiprināti saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu veidiem un apmēru Ogres novadā;
* Lemj par "Zilo kalnu" attīstības aģentūras reorganizāciju
Apvienotajā novadā ir vairāk nekā 1000 hektāru meža, un, paplašinot aģentūras darbību, būs iespējams uzlabot arī mežu apsaimniekošanas kvalitāti, kas līdz šim, kā atzīst Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, noticis samērā neapzinīgi. "Mums jādomā par nākamajām paaudzēm – jāstāda koki, jākopj jaunaudzes. Šis ir laiks, kad varam šo jautājumu sakārtot, lai būtu saimnieki paši savā zemē," saka E.Helmanis, norādot, ka reorganizētās aģentūras uzdevumos būs arī meža audita veikšana un meža vērtības noteikšana.
* Ķegumietim Riekstiņam laimests gada pēdējā "SuperBingo" spēlē;
* Meņģelē īstenots projekts "No māla pikas līdz kopgaldam"
Projekta realizētāji stāsta, ka nebija cerējuši uz tik lielu Taurupes, Meņģeles un Mazozolu bērnu atsaucību un ieinteresētību. "Bērni ir ārkārtīgi talantīgi, uzmanīgi, cītīgi un paklausīgi. Viņu aizrautība nodarbībās un mirdzošās acis ir vislielākais novērtējums mūsu ieguldītajam darbam."
* Jaunizveidotajā Ogres novadā noteikts vienāds apbedīšanas pabalsts;
* Praktiski un noderīgi: Ko vislabāk dāvināt katrai horoskopa zīmei?
* Sports: mākslas vingrotājas Santas Stepulānes, "Ogres Kolibri" un BK "Ogre" panākumi.
