Trešdiena, 29. decembris, 2022 18:17

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 30.decembra numurā:

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 30.decembra numurā:
Līga Šmite (no kreisās), Ainars Biezbārdis, Daiga Eklone un koncertmeistari Adriāna Roze Eklone un Renārs Rainers Biezbārdis (abi priekšplānā) tūdaļ dosies iepriecināt Ogres pansionāta iemītniekus.Foto no personiskā arhīva
Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 30.decembra numurā:

* Noslēgusies labdarības akcija"OVV" jau rakstīja, ka uzņēmīgas meņģelietes – Līga Šmite un Daiga Eklone, kura ir arī viena no Meņģeles pagastā reģistrētās biedrības "LABizjūta" dibinātājām, nolēma īstenot labdarības akciju "Labais vairo labo", lai Ziemassvētku laikā dāvātu prieku citiem. Ziedojumu vākšanas organizatores stāsta, ka atsaucība bija patiesi liela – akcijā iesaistījās ne tikai Meņģeles, bet arī citu Ogres novada pagastu – Taurupes, Madlienas – un Ogres pilsētas iedzīvotāji. Atbalstītāji bija arī no Vecbebriem, Rīgas un pat Vācijas. Vairāk – jaunajā "OVV".

* Andris Upenieks: Ko lai cilvēks domā gadu mijā?
Cerēt, ka varas kungus vairāk interesēs labklājība, veselība, dzīvība nekā pirmsvēlēšanu nekautrīgais spurts, ir, atvainojiet, pastulbi. Cerēt, ka lēmumi beidzot taps gudri un savlaicīgi? Cerēt, ka sabiedrība pēkšņi pati taps gudra, piesardzīga un gobzemiešu likumīgi nelikumīgā rododendru dvaka izdzenāsies sniegputeņu vējos? Cerēt, ka neticami pasīvais vēlētājs pēkšņi kļūs aktīvi gudrs un domājošs? Tieši uz ļaužu īso atmiņu vislielākās politiķu likmes…
Vairāk – jaunajā "OVV".


* Apstiprināti saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu veidiem un apmēru Ogres novadā;
* Lemj par "Zilo kalnu" attīstības aģentūras reorganizāciju
Apvienotajā novadā ir vairāk nekā 1000 hektāru meža, un, paplašinot aģentūras darbību, būs iespējams uzlabot arī mežu apsaimniekošanas kvalitāti, kas līdz šim, kā atzīst Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, noticis samērā neapzinīgi. "Mums jādomā par nākamajām paaudzēm – jāstāda koki, jākopj jaunaudzes. Šis ir laiks, kad varam šo jautājumu sakārtot, lai būtu saimnieki paši savā zemē," saka E.Helmanis, norādot, ka reorganizētās aģentūras uzdevumos būs arī meža audita veikšana un meža vērtības noteikšana.
Vairāk – jaunajā "OVV".


* Ķegumietim Riekstiņam laimests gada pēdējā "SuperBingo" spēlē;
* Meņģelē īstenots projekts "No māla pikas līdz kopgaldam"
Projekta realizētāji stāsta, ka nebija cerējuši uz tik lielu Taurupes, Meņģeles un Mazozolu bērnu atsaucību un ieinteresētību. "Bērni ir ārkārtīgi talantīgi, uzmanīgi, cītīgi un paklausīgi. Viņu aizrautība nodarbībās un mirdzošās acis ir vislielākais novērtējums mūsu ieguldītajam darbam."


* Jaunizveidotajā Ogres novadā noteikts vienāds apbedīšanas pabalsts;
* Praktiski un noderīgi: Ko vislabāk dāvināt katrai horoskopa zīmei?
* Sports: mākslas vingrotājas Santas Stepulānes, "Ogres Kolibri" un BK "Ogre" panākumi.

Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

