Ceturtdiena, 29. janvāris, 2026 13:13

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 30. janvāra numurā

-Ogres slimnīcai NVD piedāvājumā par 800 000 eiro mazāk
-Pāces vilnas fabrikas dvēsele – novadnieks Dins Derkevics
-Kūdras ieguve Latvijā – izaicinājumi un perspektīvas
-Upenieks par «Raimonda Paula dziesmu svētku» vārda valkātājiem
-Kā daiļslidotājs Kuļišs izvairījās no armijas, un tika pie Latvijas pilsonības
-Vaicājam ielās – kā vērtēt vīriešus, kuri izvairās dienēt
-Daudzcīņniece Ieva Kauliņa gadu sāk ar personisko rekordu
-Meiteņu florbols Lielvārdē attīstās
-Cilvēks ratiņkrēslā var lidot. Birzgalieša Aigara Apiņa pieredze
-Vīramāte – vellamāte. Sieviete ar tiesībām uz vīrieti, ko dzemdējusi
-Dabas katastrofas spiež mūs modernizēties. 1928. gads
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

