* Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gājiens „Saulesvija” aizvijies arī cauri Ogrei
"Varbūt kāds vēl to nesaprot, bet tieši dziesmu un deju svētku dalībnieki ir tie, kas nes mūsu tautas kodu. Nav nevienas citas tautas, kas dzied mūsu tautas dziesmas. Tie esam mēs paši, un, ja mēs paši to nedarīsim, tad dziedāsim citu dziesmas. Paldies, ka jūs kopjat šīs tradīcijas. Ja turpināsiet to darīt, tauta būs mūžīga!" uzrunājot Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vēstnešus, sacīja Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
* Domāju tā: Gāganu kari Latvijā
"Brīžiem ir sajūta, ka mēs atrodamies tādā kā „Gulivera ceļojumos” aprakstītajā Liliputijā, kur izcēlās karš par atšķirīgiem viedokļiem jautājumā, no kuras puses pareizi ir pārsist olu. Līdzīgi pie mums cīņas izraisījis jautājums vakcinēties vai nevakcinēties? Kas ir labāki – vakcinētie vai nevakcinētie?" tā Pāvils BRŪVERS, Liepājas bīskaps emeritus
*Tirdzniecības centrs “Dauga” Ogrē nonācis izsolē;
* Kur ir loģika?
"Bet, kā mēdz teikt, kronis visam laikam jau ir paziņojums kādā Rīgas ēstuvē, kur pie labierīcības telpas jeb ķemertiņa durvīm uzraksts vēsta, ka te ieeja tikai ar Covid – 19 sertifikātu..." secina žurnāliste Dzintra Dzene.
* Spēcīgās lietavas uz brīdi applūdināja vairākas ielas Ogrē un Ikšķilē;
* Madlienas diena aizvadīta, jāgatavojas Madlienas pagasta svētkiem
Madlienas kultūras nama vadītāja Ilze Sprance stāsta, ka 7.augusts ir diena, kad abās pagasta kapsētās – Madlienā un Vērenē – notiek kapusvētki, uz kuriem, spriežot pēc iepriekšējo gadu pieredzes, sabrauc ļoti daudz cilvēku no visas Latvijas. Tiem tad arī tiek pieskaņoti Madlienas pagasta svētki.
* Kārļa Hūna gleznu reprodukcijas atgriežas mājās – Madlienā;
* "Sirdsdomieši" pēc viesošanās Tukumā: "Tikai mijiedarbībā rodas jaunas idejas";
* Ogres novada personības: Bijušajam Latvijas Bankas direktoram Ernestam Ozoliņam šūpulis kārts Kastrānē;
* Ogres Vēstures un mākslas muzejā – izstāde "Draudzība. Aleksandram Čakam un Pāvilam Vīlipam 120".
Foto no Latvijas 3x3 basketbola izlases arhīva
Mūsu 3x3 basketbola komanda Tokijā: Agnis Čavars (no kreisās), Edgars Krūmiņš, Nauris Miezis, Dāvis Feikners, Raimonds Feldmanis, Kārlis Lasmanis un Oskars Urbanovičs.