Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 30. jūnija numurā
-Speciālreportāža no Izraēlas. Tūkstoš dienu pēc iebrukuma
-Vaicājam novadniekiem, ko jūs zināt par Izraēlu
-Novadu stratēģiski plānos skandalozais Madars Lasmanis
-Apzog šķūņus, dzenājas ar mopēdiem, traucē kaimiņus. Policijas ziņas
-Jāņu brīvdienu kopsavilkums – ar daudz cietušajiem un daudz līķiem
-Vasara paģērē atpūsties un strādāt. Upenieks par laukiem un darbiem
-Kā Andželika un Markuss Drinki Meņģelē atrada savas dzirnavas
-Kapelāna Elmārs Pļaviņa pieredze ar saules paneļu uzstādīšanu
-Ogres Invalīdu biedrība pārvēl vadītāju un svin vasaru
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts