* 14.janvārī slēgs Swedbank filiāli Ogrē
"Lielākā daļa bankas klientu jau tagad izmanto iespēju vismaz deviņus no desmit ikdienas finanšu jautājumiem sakārtot ar mobilās lietotnes vai internetbankas palīdzību. Tikai 1% gadījumu ir nepieciešama konsultanta palīdzība, un no šī 1% klātienes konsultāciju saņemt vēlas tikai katrs trešais klients. Ja ir nepieciešams atbalsts no bankas darbinieka, klienti to izvēlas saņemt, izmantojot čatu, video vai zvanu konsultācijas," tā Vadims Frolovs, Swedbank klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs.
* Ogres novada pašvaldības deputāti lemj par aizņēmumiem divu projektu realizēšanai
"Šis ir viens no vērtīgākajiem ieguldījumiem, ko mēs no tā sauktajiem Covid – 19 aizņēmumiem veicam. Ogres novadu izvirza par paraugu daudziem citiem novadiem saistībā ar to, kā tiek organizēts attālinātais mācību process. Ieviešot jauno izglītības saturu, dators būs neatņemama mācību procesa sastāvdaļa katram skolēnam no 7.klases, un šī ir ļoti vērtīga investīcija," uzskata Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, piebilstot – katru gadu pašvaldības darbinieki centīsies nodrošināt datoru ikvienam, kurš uzsāks mācības 7. vai 10.klasē.
Savukārt projekta "Ceļa pārbūve "Dubkalnu ezera meži"" īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu 765 000 eiro apmērā uz divdesmit gadiem.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Lielvārdē un Ogrē asinis ziedojuši 125 donori;
* Ķeguma piepilsēt"s mežu pastaigu taka aicina doties dabā;
* Sports: HK "Ogre” viesos sakauj Ludzas komandu "Latgols"; "Lielvārde/Fat Pipe" uzvar "Valmieru" un "Bausku"; BK "Ogre" iekļūst Užavas kausa izcīņas ceturtdaļfinālā.
