Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 30. septembra numurā

- Oktobris – pensiju indeksācijas laiks
- Krāšņas valodas nianses domes sēdes diskusijās
- Pirmsvēlēšanu dāvanas caurā grozā. Upenieks par politiku
- «Bite Latvija» skaidro, kādēļ operatori nesadarbojas
- Migranti ir problēma. Galvaspilsētā sāk speciālos reidus
- Karikatūrista Agra Liepiņa skatījums uz nelegāļiem
- Vidzemnieki spriež par sadzīvošanu ar lāčiem
- Ko darīt, ja baznīcā garlaicīgi. Sākas Alfa kurss
- Ķeipenes vīru ansamblis ar dzeju un dziesmu Ērgļos
- Vietējie dārzeņi un augļi - rudens vitamīnu deva
- Nozog skandu, nozog kokus, izkrāpj naudu. Policijas ziņas
- Vitas Giles krustvārdu mīkla

