* Lielvārdieši Savins un Tūtāns Latvijas izlases sastāvā izcīna 5.vietu pasaulē!
* Ogres novada pedagogu sporta spēlēs uzvar ONSC komanda
"Pirmo vietu šoreiz izcīnīja ONSC pedagogu komanda, un mums būs tas gods izglītības iestāžu darbinieku sporta spēles nākamgad organizēt pie sevis, jo tāda ir tradīcija – nākamās pedagogu sporta spēles pie sevis organizē uzvaru izcīnījusī komanda. Mums par to ir liels prieks, jo Ogrē jau sen nav notikušas izglītības iestāžu darbinieku spēles. Paldies visiem par pozitīvo, priekpilno pēcpusdienu un kopā būšanu pirms jaunā mācību gada," saka Dz.Žindiga, piebilstot, ka tas, cik ātri pēc sporta spēļu izsludināšanas pedagogi piesaka savas komandas, liecina ka šīs spēles, lai arī notiek jau 27 gadus, joprojām ir nepieciešamas.
* OMS 30 gadu jubileju sagaidīs ar četrām izstādēm;
* Satiec savu meistaru Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē;
* Mazie madlienieši sanāk, sadzied un sasadanco!
"Kad atkal aiz loga izdzirdēju bērnu smieklus un čalas, sapratu, ka viss ir kārtībā!" teica kāda Madlienas pagasta iedzīvotāja.
Vairāk – Ritas Pučekaites un Annas Staužas rakstā.
* BK "Ogre" nokomplektējis sastāvu un aizvadījis pirmās pārbaudes spēles
Šajā starpsezonā BK "Ogre" noturējis savā sastāvā Rinaldu Sirsniņu, Jāni Antropu, Rihardu Zēbergu, Uģi Pineti, Kristapu Dārgo, Jāni Pozņaku un Niku Jansonu. Ogers komandu papildinājis latviešu jaunais basketbolists Ojārs Bērziņš, kā arī trīs leģionāri – Breilens Reisons, Pauļus Poška un Emanuals Šepards.
Vairāk par leģionāriem un pirmajām pārbaudes spēlēm uzziniet jaunajā "OVV".
* Mūsu novadnieks Artis Struka laimējis 4000 eiro;
* Par bīstamo koku likvidēšanu: informē SIA "Ogres Namsaimnieks";
* Praktiski un noderīgi: Kādus produktus lietot uzturā vecumā pēc 50 veselības uzlabošanai; Speciālisti brīdina sēņotājus!
