Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 31. jūlija numurā
– Labība, aitas, filcs un kombuča “Rudzīšu” saimniecībā Lēdmanē
– Vilnis Sirsonis Ķeipenes pagasta vadībā jau ceturtdaļu gadsimta!
– Slāpes pēc varas ietekmē stilu. Upenieks par aktuālo politikā
– Miskaste. Skaidrojums par kāda prokremliska saraksta sūdzību
– Aizdomās par pedofiliju aizturēts Ogres sporta kluba treneris
– Vaicājam novadniekiem, vai raizējaties par bērnu drošību
– Slimnīcas rentgena kabinetam Ikšķilē pagarināts darbalaiks
– Zelts un rekords. Evelīna Ķēniņa triumfē Latvijas čempionātā
– Ogrē aug interese par pludmales volejbolu
– Autovadītājam atteikšanās no alkohola pārbaudes izmaksā dārgi
– “Getliņos” ierīkots jauns saules paneļu parks
– Zog liķieri, zog kapu apmales, zog velosipēdus. Policijas ziņas
– Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
– Daži Ogres pilsoņi sākuši uzbrukt “Ogres Straumei”, 1928. gads
– Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts