* Lieldienu pasākumu apkopojums mūsu novados: Aicina doties pastaigās un noķert Lieldienu zaķi aiz ļipas!
* Domāju tā: ATKLĀTĀ VĒSTULE par atbalstu iecerei Ogrē izveidot Operetes un muzikālo teātri
Ogres Goda pilsonis, Vispārējo latviešu dziesmu un Deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģents Vilis Kokamegi šo vēstuli adresējis Latvijas Republikas kultūras ministram Naurim Puntulim un Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim un vienlaikus lūdzis to publicēt arī plašsaziņas līdzekļos.
Vēstules teksts – jaunajā "OVV".
* Mūsu novadu pašvaldību deputāti iesniedz valsts amatpersonu deklarācijas
Vairāk lasiet Ritvara Raita rakstā jaunajā "OVV"!
* Pateicoties Ogrē dislocētā Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona zemessargiem un karavīriem, Ogres asinsdonori uzstāda jaunu rekordu;
* Apstiprina metu konkursa "Ogres vārti" tālāko virzību;
* Ogres novada personības: Režisore un Ikšķiles brīvdabas estrādes autore Marga Tetere-Valdmane
Sevišķi laba sadarbība viņai izveidojās ar Eduardu Smiļģi, tā bija abpusēja cieņa un apbrīna. M. Tetere-Valdmane par viņu izteikusies, ka "lielums – tas ir tas, ko es no Smiļģa esmu mācījusies…", savukārt E. Smiļģis jauno režisori uztvēra kā savu līdzinieci un iespējamo darba turpinātāju. Strādājot Dailes teātrī, M.Tetere-Valdmane asistēja viņa iestudējumos, bet E.Smiļģis atbalstīja viņas vēlmi darbos iekļaut tautiskus elementus.
* BK "Ogre" piekāpjas līderei "VEF Rīga";
* "Lielvārde/Fat Pipe" īstā trillerī izcīna divus punktus Kocēnos.
