Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 31. oktobra numurā
- Tautas lietišķās mākslas studija «Saiva» gatavo jubilejas izstādi
- Novadā piesaka karu latvāņiem
- Ogres slimnīcā pieņemšanu sāk algoloģes
- Bērnudārzā “Strautiņš” plīsa ūdens caurule
- Guļ kāpņu telpā, guļ uz ielas un veikalā. Policijas ziņas
- Ap māju vazājas svešinieki. Ko darīt?
- Gaidāms nozīmīgs «Vieglatlētikas festivāls». Startēs arī Pastors
- Peldētājai Varvarai Gurjevai sudrabs tauriņstilā
- Runājam, ko domājam, domājam, ko runājam. Vīru saruna
- Vai tev zem lapas nav paslēpies kailgliemezis? Liepiņš vēro
- Visas vasariņas kādreiz beidzas. Upenieka pārdomas
- Literāri radošās biedrības SIRDSDOMA dzejas deva novembrim
- Kas Saeimas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
- Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts