Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 4. augusta numurā
-Krīze koksnes granulu tirgū. Ražotāji nespēj apmierināt pieprasījumu
-Jumpravietis Aivars Panovs rosina granulas ražot pašiem
-Upenieka pārdomas par par nosisto skolotāju un iekšlietu sistēmas reakciju
-Vaicājam ielās, kā vērtējat pēdējā laika gadījumus, kuros policisti pārkāpuši likumu
-Lauksaimniecības nozares privilēģijas uz atceltā «Pitbull» koncerta fona
-«Bāc, uz kurieni mēs tagad šitā te ejam!» Vēlēšanu vēsmas novada domes sēdē
-Nozog brilles, nozog degvielu. Atrod beigtu suni, kaķi un lapsu. Policijas ziņas
-Lasāmgabals Gaismas pils iedvesmoti priekšlikumi Latvijas apskates ekonomikai
-Invazīvs čemurziežu dzimtas augs... Vitas Giles krustvārdi