Otrdiena, 04.08.2026 16:32
Romāns, Romualda, Romualds
Otrdiena, 04.08.2026 16:32
Romāns, Romualda, Romualds
Otrdiena, 4. augusts, 2026 15:18

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 4. augusta numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 4. augusta numurā
Foto: OVV
Otrdiena, 4. augusts, 2026 15:18

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 4. augusta numurā

OVV

-Krīze koksnes granulu tirgū. Ražotāji nespēj apmierināt pieprasījumu
-Jumpravietis Aivars Panovs rosina granulas ražot pašiem
-Upenieka pārdomas par par nosisto skolotāju un iekšlietu sistēmas reakciju
-Vaicājam ielās, kā vērtējat pēdējā laika gadījumus, kuros policisti pārkāpuši likumu
-Lauksaimniecības nozares privilēģijas uz atceltā «Pitbull» koncerta fona
-«Bāc, uz kurieni mēs tagad šitā te ejam!» Vēlēšanu vēsmas novada domes sēdē
-Nozog brilles, nozog degvielu. Atrod beigtu suni, kaķi un lapsu. Policijas ziņas
-Lasāmgabals Gaismas pils iedvesmoti priekšlikumi Latvijas apskates ekonomikai
-Invazīvs čemurziežu dzimtas augs... Vitas Giles krustvārdi

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.