* Bērni un seniori var saņemt valsts apmaksātu poti pret gripu;
* Stājušies spēkā jaunie Ogres novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumi;
* Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 katru dienu strādā visu diennakti;
* Nozīmīgi projekti Mazozolos, Lauberē, Lielvārdē, Jumpravā;
* Kur Ogrē, Lielvārdē un Ikšķilē iespējams nodot depozīta taru?
* Pēteris Sakalaurs savā jaunajā grāmatā mudina pasmaidīt
Grāmatas nosaukums varētu būt "Humora ugunskurā" ar paskaidrojošu apakšvirsrakstu "Pandēmijas laika bailēs sarakstītais”. Ievadā P.Sakalaurs teic: “Tāpat kā iepriekš esmu centies vērot apkārt notiekošo, pievēršot uzmanību neatbilstībām sarunbiedru domu ritējumos, esmu ieklausījies kaimiņu un citu apkārtējo stāstos, jo no tiem var gan mācīties, gan vienkārši uzlabot omu un – galvenais – tos var izvērtēt un smieklīgākos padot arī tālāk citu priekam."
Šajā numurā: Beidzot komunisms; Švakā dzirde; Nu, nekādīgi!
* Sports: Trenera Priževoita audzēkņiem sešas Latvijas čempionāta medaļas; Ogrēnietim autobraucējam Kozlovskim 2.vieta Igaunijas čempionātā; Kaspars Bērziņš rezultatīvs Eirokausa izcīņas spēlē; Vabelam un Bulgačam Latvijas čempionāta medaļas; Ogres novada seniori slēpo Priekuļos.
