Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 4.februāra numurā:

Lai arī taromāti sākuši darboties no 1.februāra, "Lidl" sākotnēji tirdzniecībā nepiedāvās dzērienus ar depozīta marķējumu – to ieviešana piedāvājumā notiks pakāpeniski.Foto no "Lidl Latvija" arhīva
* Arī šā gada Ogres novada budžetā vērā ņemams finansējums atvēlēts ielu un ceļu remontamJautāts, vai tika vērtēta iespēja pabeigt veloceliņa izbūvi no Ikšķiles līdz Tīnūžiem, kur palicis neizbūvēts trīs – četrus kilometrus garš posms, E.Helmanis norāda, ka par minētā veloceliņa izbūvi nebūt nav aizmirsts, taču šobrīd prioritāte ir velo celiņa izbūvei gar autoceļu Rīga – Daugavpils, kas ir bīstams posms. "Daudzi bērni un arī pieaugušie, kuri dzīvo, piemēram, Ķegumā ik dienas spiesti pārvietoties gar autoceļu Rīga – Daugavpils, kur ir viena no lielākajām satiksmes plūsmām, un tas ir bīstams, augstas intensitātes ceļš. Izbūvējot gājēju celiņus gar šo autoceļu, būs iespējams pievērsties arī citu veloceliņu izbūvei. Nenoliedzami, arī tie ir svarīgi, taču jārēķinās, ka mēs nevaram izdarīt visu uzreiz – darbi tiek sadalīti prioritārā secībā, un ir nepieciešams virzīties soli pa solim," saka E.Helmanis. Par darbiem visā novadā – jaunajā "OVV".

* Bērni un seniori var saņemt valsts apmaksātu poti pret gripu;
* Stājušies spēkā jaunie Ogres novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumi;
* Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 katru dienu strādā visu diennakti;
* Nozīmīgi projekti Mazozolos, Lauberē, Lielvārdē, Jumpravā;
* Kur Ogrē, Lielvārdē un Ikšķilē iespējams nodot depozīta taru?
* Pēteris Sakalaurs savā jaunajā grāmatā mudina pasmaidīt
Grāmatas nosaukums varētu būt "Humora ugunskurā" ar paskaidrojošu apakšvirsrakstu "Pandēmijas laika bailēs sarakstītais”. Ievadā P.Sakalaurs teic: “Tāpat kā iepriekš esmu centies vērot apkārt notiekošo, pievēršot uzmanību neatbilstībām sarunbiedru domu ritējumos, esmu ieklausījies kaimiņu un citu apkārtējo stāstos, jo no tiem var gan mācīties, gan vienkārši uzlabot omu un – galvenais – tos var izvērtēt un smieklīgākos padot arī tālāk citu priekam."
Šajā numurā: Beidzot komunisms; Švakā dzirde; Nu, nekādīgi!


* Sports: Trenera Priževoita audzēkņiem sešas Latvijas čempionāta medaļas; Ogrēnietim autobraucējam Kozlovskim 2.vieta Igaunijas čempionātā; Kaspars Bērziņš rezultatīvs Eirokausa izcīņas spēlē; Vabelam un Bulgačam Latvijas čempionāta medaļas; Ogres novada seniori slēpo Priekuļos.

