* Sapņi piepildās – jaunajai, viedajai OCB ēkai nav līdzīgas visā Latvijā
Jauno Ogres Ccentrālās bibliotēkas ēku iesvētīja Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars un Ogres ev. luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs, kā pirmo grāmatu dāvājot Bībeli. Dāvinājumā OCB saņēma arī "RERE Grupa" sarūpēto grāmatu ar aprakstu par bibliotēkas celtniecības gaitu un arī N.Puntuļa dāvāto tik tikko klajā nākušo Latvijas kultūras vēstures grāmatu.
OCB kolektīvam šī vasara solās būt spraiga, pamazām iekārtojoties un apdzīvojot jaunās OCB telpas, kas apmeklētājiem varētu būs pieejamas rudens pusē.
* Domāju tā: Jāmācās māksla dzīvot
"Jāmācās māksla strīdēties par lietu, nevis apkārt, māksla runāt un atkal runāt, vienoties būtiskajā, un jāmācās māksla nestrīdēties par neko," tā Andris Upenieks.
* Paldies par teicamu darbu un attieksmi!
Mazliet no ogrēnietes Marijas Pozņakas vēstules redakcijai par Ogres Veselības Centru: „Šajā laikā, kad pietrūka kontakta ar līdzcilvēkiem, tad centrā to varēja gūt. Uz formas krekliņa atklātais personīgais vārds atklāj uzticību, un tu jūties kā te gaidīts.
Lai uzgaidāmajā telpā nebūtu drūzmēšanās, reģistratores paspēja kompjūterā ievadīt datus un pa durvīm ielaist un pavadīt katru apmeklētāju. Tas notika visu garo darba dienas maiņu ar smaidu uz lūpām. Laikam tas viss veido patīkamo auru.
Vēl – ja kādā brīdī Ogres Veselības centra darbinieces manam zvanam nevarēja atbildēt, pēc tam man allaž tika atzvanīts. Citur ar tik patīkamu un pretimnākošu attieksmi neesmu saskārusies.”
* Intervija: 10 ekspresjautājumi aktierim Mārtiņam Eglienam
"Nevajag iedomāties, ka tu pats un saviem spēkiem vari kaut ko paveikt. Ja notiek sadarbība ar to, kas ir augšā, tad var paveikt ļoti daudz."
* Rubrikā "Stāsts iz dzīves": Andra Upenieks stāsts "Arguments"
"Nevar teikt, ka skolotājs bija plencis, bet šķita, ka galvai gluži piestāvošs reibonītis un darbam nepieciešamais dopings viņu pavadīja – ja ne katru dienu, tad bieži gan."
* Sports: Mūsu orientieristiem medaļas Baltijas čempionātā; "Lielvārde/Fat Pipe" izslēgšanas spēles sāk ar uzvaru Ulbrokā; Lielvārdē sveic un apbalvo sporta laureātus; Birzgalē sacenšas bumbu spēles elementu precizitātē.
