Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 4.marta numurā:

Atbalstīt ukraiņus cīņā par viņu un vienlaikus arī mūsu visu brīvību bija ieradušies ļoti daudzi jaunizveidotā Ogres novada iedzīvotāji.Voldemāra Stāvuša foto
* Arī Ogrē vienojas mītiņā Ukrainas atbalstam; * Andris Upenieks: Vienoti Ukrainai!Nevarēju nosēdēt mājās: man bija jābūt kopā ar saviem novada ļaudīm. Tagad, kad esmu atgriezies no Ogres, jūtos kā lielu smagumu no pleciem novēlis. (..)Mājupceļā apsvēru vēl un vēl, kas mums būtu jādara. Vienkārši, saprotami un bez pārākuma jāuzrunā visi, arī krievu cilvēki – Latvijā, cik iespējams, arī Ukrainā, Krievijā. Mums jāaizlūdz par karā nogalinātajām upuru dvēselēm – arī par tiem kritušajiem krievu jaunekļiem, kurus iebaidīšanas propaganda samala pašiem īsti neapjaustā, bet šausmīgā kara ellē. Mums jāaizlūdz par ievainotajiem un jālūdz Dievs, lai dod viņiem spēku izdzīvot, lai dod mediķiem spēku palīdzēt jebkuram cilvēkbērnam. Pats galvenais, lai noturam cilvēcību! Tālab itin vietā atgādināt krievu rakstnieka Mihaila Šolohova vārdus: "Kad ienaids valda tuvi, tāli,/ Jel netiesāsim, brāļi, brāli!"

* Pašvaldība sniegs atbalstu iedzīvotājiem, kuri palīdzēs Ukrainai un tās iedzīvotājiem;
* Ciemos pie mums: Gunāram Pommeram ir uz ko atskatīties
Savu klasesbiedru, TEC – 2 projektu vadītāju, intervē Andris Upenieks.


* Ogres novada pašvaldība izbeidz sadarbību ar sadraudzības pilsētām Baltkrievijā;
* Būvniecības gada balvai pieteikti trīs objekti Ogrē;
* Latvijas Pasts izdod pastmarku Vilhelmam Purvītim 150.jubilejā;
* Atvars Lakstīgala Igaunijā diriģēs Varresa skaņdarba pasaules pirmatskaņojumu
"Sadarbība ar Vanemuines orķestri ir īpaša gan tāpēc, ka šī ir pirmā reize, kad esmu aicināts diriģēt šo orķestri, gan arī tāpēc, ka pati koncertprogramma ir ārkārtīgi skaista. Īpaši priecīgs esmu par iespēju dirģēt Nikolaja Rimska-Korsakova “Šeherezadi”, kas ir viens no maniem mīļākajiem romantiskās mūzikas simfoniskajiem opusiem. Bet lielākā koncerta intriga un arī mana atbildība ir gaidāmais pasaules pirmatskaņojums – Varresa Koncertam klarnetei ar orķestri, kurā soliste būs izcilā igauņu klarnetiste Signe Somere (Signe Sõmer)," sajūtās pirms gaidāmā notikuma dalās A.Lakstīgala.


* "KAUPĒN, MANS MĪĻAIS" – ar jaunu, vēl jaudīgāku jēgu;
* Sports: "Ogres novada Sporta laureāts 2021"; "Lielvārde" un "Ogres Vilki" turpinās cīņu par medaļām; "HK Ogre/HYDROX" izcīna vēl vienu uzvaru.

