* Pašvaldība sniegs atbalstu iedzīvotājiem, kuri palīdzēs Ukrainai un tās iedzīvotājiem;
* Ciemos pie mums: Gunāram Pommeram ir uz ko atskatīties
Savu klasesbiedru, TEC – 2 projektu vadītāju, intervē Andris Upenieks.
* Ogres novada pašvaldība izbeidz sadarbību ar sadraudzības pilsētām Baltkrievijā;
* Būvniecības gada balvai pieteikti trīs objekti Ogrē;
* Latvijas Pasts izdod pastmarku Vilhelmam Purvītim 150.jubilejā;
* Atvars Lakstīgala Igaunijā diriģēs Varresa skaņdarba pasaules pirmatskaņojumu
"Sadarbība ar Vanemuines orķestri ir īpaša gan tāpēc, ka šī ir pirmā reize, kad esmu aicināts diriģēt šo orķestri, gan arī tāpēc, ka pati koncertprogramma ir ārkārtīgi skaista. Īpaši priecīgs esmu par iespēju dirģēt Nikolaja Rimska-Korsakova “Šeherezadi”, kas ir viens no maniem mīļākajiem romantiskās mūzikas simfoniskajiem opusiem. Bet lielākā koncerta intriga un arī mana atbildība ir gaidāmais pasaules pirmatskaņojums – Varresa Koncertam klarnetei ar orķestri, kurā soliste būs izcilā igauņu klarnetiste Signe Somere (Signe Sõmer)," sajūtās pirms gaidāmā notikuma dalās A.Lakstīgala.
* "KAUPĒN, MANS MĪĻAIS" – ar jaunu, vēl jaudīgāku jēgu;
* Sports: "Ogres novada Sporta laureāts 2021"; "Lielvārde" un "Ogres Vilki" turpinās cīņu par medaļām; "HK Ogre/HYDROX" izcīna vēl vienu uzvaru.
