Pirmdiena, 3. novembris, 2025 17:01
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 4. novembra numurā
- Novadā top jauna rūpnīca. Saplākšņa ražotnē būs 250 darba vietu
- Ogres slimnīcai nākotnē būs reģionālās slimnīcas statuss
- Neierasti sirsnīga sēde ar diviem atlūgumiem un «Savieti
- Sūdzas par kazu uz ceļa, sūdzas par skaļu mūziku u.c. policijas ziņas
- Zaudēt jāprot vairāk nekā uzvarēt. Upenieks par politiku
- Laumas Palmbaha un Dionisijs Miončinskis “Zvaigžņu dārzā”
- Ogres grācija Beāte Vaska. Hokeja entuziaste trijās komandās
- Vitas Giles krustvārdu mīkla