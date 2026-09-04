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Dzintara, Dzintars, Dzintra
Piektdiena, 04.09.2026 14:26
Dzintara, Dzintars, Dzintra
Piektdiena, 4. septembris, 2026 08:43

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 4. septembra numurā

OVV
Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 4. septembra numurā
Piektdiena, 4. septembris, 2026 08:43

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 4. septembra numurā

OVV

– Ziema liks savilkt jostas. Apkures tarifi jau kāpj
– Vaicājam ielās, kā tiekat galā ar komunālajiem rēķiniem
– Pašvaldības kapitālsabiedrībās gaidāma komunālā reorganizācija
– Gatavojoties visām krīzēm, jāpieļauj, ka palīdzība var nebūt pieejama
– Latvijā ieviesīs depozīta sistēmu e-cigaretēm. Jaunumi e-pīpmaņiem
– Kā apšaubāmi līdzekļi pārtop par mērķiem. Upenieks par izglītību
– Amatniecība saved kopā paaudzes Tīnūžu mākslas studijā “Tīna”
– No Ogres tehnikuma uz pasaulē slavenu dizaina skolu Nīderlandē
– Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
– Slimnīcā ievainoto izģērbjot, puisis izrādījās par sievieti. 1929. gads
– Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

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