Vēsture atkārtojas: kas izdevās Gebelsa propagandai Vācijā pirms otrā pasaules kara un tā laikā, tagad šokējoši apliecinās Krievijā. Politikas zinātāji vienisprātis, ka trulā smadzeņu skalošanas mašīna pilnā sparā darbojas jau 20 gadus.
Personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu iespējams izmitināt pansionātā "Senliepas" Rembates pagastā (30 personas), Suntažu internātskolā (70 personas), Lauberes bērnu namā (55 personas), Madlienas pagastā ēkā “Skola” (31 persona) un mājā "Kadiķi" (četras personas), dzīvoklī Ogrē, Draudzības ielā 6A (astoņas personas) un Ikšķilē, Dainu ielā 1A (astoņas personas).
Latvijas Pasts brīdina savus klientus, ka krāpnieki turpina uzdarboties, it kā Latvijas Pasta vārdā sūtot e-pasta ziņojumus ar aicinājumu apmaksāt muitas nodevu par sūtījumu. Klients tiek lūgts apstiprināt piegādes izmaksu apmaksu un pakas nosūtīšanu, spiežot uz e-pastā iekļautas saites. Latvijas Pasts aicina būt vērīgiem un neuzķerties!
Jauniešu māja, Taurupes muižas klēts, Klinšu kāpšanas sienas piebraucamais ceļš, Dabas parks "Ogres ieleja" – Ogres novadā īstenojamie projekti, kuriem paredzēts pašvaldības līdzfinansējums.
