Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 5.aprīļa numurā:

Pēc spēles ar komandu "Ogre" nofotografējās ne vien Ogres novada pašvaldības vadītājs Egils Helmanis, bet arī trīs ukraiņu zēni, kas Latvijā ieradušies no kara plosītās Ukrainas. Puikām, kuri arī trenējas basketbolā, patika gan klātienē vērotā spēle, gan Ogre. Tādā pilsētā viņi gribētu dzīvot. Jāņa Martela foto
* Atbalsts nepieciešams gan bēgļiem no Ukrainas, gan no AfganistānasOgres novadam ar Meimanu Afganistānas Farjabas provincē kopš 2010.gada ir noslēgts sadraudzības līgums par atbalsta sniegšanu un šobrīd, bēgot no Taliban režīma, Ikšķilē patvērumu radusi kādreizējā Meimanas mēra Hadži Nazaru Muhammadu ģimene, kurā ir astoņi cilvēki – četri pieaugušie un četri bērni. Meimanas mērs reiz jau bija viesojies Ogrē pirms 10 gadiem, kad ieradās šeit draudzības vizītē, tolaik nenojaušot, ka reiz būs jābēg no savas valsts un jālūdz patvērums.

* Andris Upenieks: Saprasties var tikai saprotot
Vēsture atkārtojas: kas izdevās Gebelsa propagandai Vācijā pirms otrā pasaules kara un tā laikā, tagad šokējoši apliecinās Krievijā. Politikas zinātāji vienisprātis, ka trulā smadzeņu skalošanas mašīna pilnā sparā darbojas jau 20 gadus.


* Pašvaldības pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam
Personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu iespējams izmitināt pansionātā "Senliepas" Rembates pagastā (30 personas), Suntažu internātskolā (70 personas), Lauberes bērnu namā (55 personas), Madlienas pagastā ēkā “Skola” (31 persona) un mājā "Kadiķi" (četras personas), dzīvoklī Ogrē, Draudzības ielā 6A (astoņas personas) un Ikšķilē, Dainu ielā 1A (astoņas personas).


* Latvijas Pasts: Krāpnieki turpina uzdarboties!
Latvijas Pasts brīdina savus klientus, ka krāpnieki turpina uzdarboties, it kā Latvijas Pasta vārdā sūtot e-pasta ziņojumus ar aicinājumu apmaksāt muitas nodevu par sūtījumu. Klients tiek lūgts apstiprināt piegādes izmaksu apmaksu un pakas nosūtīšanu, spiežot uz e-pastā iekļautas saites. Latvijas Pasts aicina būt vērīgiem un neuzķerties!


* Ogres novada pašvaldība līdzfinansēs vairāku projektu īstenošanu
Jauniešu māja, Taurupes muižas klēts, Klinšu kāpšanas sienas piebraucamais ceļš, Dabas parks "Ogres ieleja" – Ogres novadā īstenojamie projekti, kuriem paredzēts pašvaldības līdzfinansējums.


* Studentiem un pedagogiem iespēja saņemt brilles bez maksas;
* Nodod vecos katlus un pannas un palīdzi Ukrainas karā cietušajiem!
* BK "Ogre" iekļūst LIBL finālturnīrā;
* Cīnās Ogresgala jaunie handbolisti un Ogres vieglatlēti.


