Ceturtdiena, 4. decembris, 2025

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 5. decembra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 5. decembra numurā
- Krāsainā, gaišā un skanīgā Pirmā advente. Reportāža
- Ķegumā gaida Ziemassvētku pastu
- Cilvēks visskaudrāk pamana, cik grūti viņš dzīvo
- Ieilgušais sapnis par «zelta laikmetu». Māris Zanders
- Zilajos kalnos sākas mežadarbi
- Izdienas pensijas padara mazāk pievilcīgas
- Uzņemšanas nodaļa nav poliklīnika
- Slepkavība Ogrē. Sieviete smagā reibumā sadur līdz nāvei paziņu
- Par sprieduma ignorēšanu – probācijas uzraudzība
- Brauc bez tiesībām un reibumā. Dūmi traucē kaimiņam u.c. policijas ziņas
- Svarcēlājam Ratmiram Hontam panākumi Latvijas čempionātā
- «Mikauša» vadītāja Iveta Umule un mūzika palīdz bērnam mācīties
- Tapusi Suntažu digitālā dziesmu grāmata
- Vēlies gabaliņu Mēness vai Saules? Kosmosa biznesa problēmgadījumi
- Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
- Katoļu mācītāji varēs ņemt sievas. 1928. gads. Iz pagājības

