* Šā brīža galvenā prioritāte – sniega tīrīšana
Šajā rakstā arī par to, kam ziņot par nenotīrītām ielām un ceļiem?
* Tālmācību laikā Ķeguma novada pašvaldība atbalsta skolēnus;
* Bijušās ķeipenietes Baibas Palejas (dzimušas Ezerkalnes) iedvesmojošais stāsts: ģimene ir mana stiprā pils...
"Esmu priecīgs, ka mana bijusī audzēkne piekrita šai sarunai. Bērnība, pamatskolas gadi Baibai aizvadīti Ķeipenē, Rutas un Dzintara Ezerkalnu ģimenē. No mājas, pagalma staro gaišums, darbs, izsmalcināta gaume, sevis ziedošana, kas summējas mīlestībā. Nemaz nav pārspīlēti, ja Baiba, Ieva, Ilze, Aija, Gatis un Valdis atmiņā palikuši kā Ķeipenes skolas izcilības. Bet saruna šoreiz ar Baibu," tā rakstu iesāk Andris Upenieks.
* Saplīst zābaki – mājsēde garantēta
"No šodienas došos mājsēdē,” saka uz ielas sastapta kaimiņos dzīvojoša pensionāre. Jautāta, kāpēc tā, sirmgalve norāda uz šķelmīgi smaidošo zābaka purngalu. Kundze zoli nostiprinājusi ar gumiju un atnākusi līdz tuvējam veikalam iepirkt produktus,” tā žurnāliste Dzintra Dzene. “Iepirkties internetā sirmgalve neprot, un, pat ja prastu, zābaki nav tā prece, ko var iegādāties bez piemērīšanas. Arī nodot tos remontā faktiski nav iespējams, jo kā gan lai tiek mājās bez apaviem?"
* Ikšķilē uzstādīti konteineri tekstila izstrādājumu ziedošanai;
* Lielvārdes novadā: Video novērošanas kameras Lielvārdes novada iedzīvotāju drošībai; Lāčplēša laukums Lielvārdē piedzīvo pārvērtības;
* Ikšķilietis Igors Miglinieks no Ķīnas pārceļas uz Ukrainu;
* Latvijas izlases paplašinātajā sastāvā trīs ogrēnieši.
