Piektdiena, 5. februāris, 2021 02:00

Ogres Zilie Kalni atrodas tuvu Rīgai, tāpēc šeit atpūtnieki ierodas ne vien no tuvējiem novadiem, bet arī no Pierīgas, galvaspilsētas un pat vēl attālākām Latvijas vietām.Foto no OZK arhīva
* Ogres Zilos kalnus brīvdienās apmeklē tūkstoši ziemas prieku baudītāju
Kā lielajiem, tā mazajiem slēpošanas cienītājiem iespējamas arī slēpošanas apmācības, par laikiem sazinoties ar treneri Benitu Zaretoku vai olimpieti Jēkabu Nākumu, kurš OZK trenē jaunos biatlonistus un pirms vai pēc šiem treniņiem sniedz arī individuālas slēpošanas apmācības. Tāpat pie treneriem iespējams konsultēties par piemērotāko slēpošanas ekipējuma iegādi. Distanču slēpošanas trase pieejama, arī ierodoties Ogres Zilajos kalnos no Ikšķiles puses. Tiesa gan, tur nav slēpju nomas.
* Šā brīža galvenā prioritāte – sniega tīrīšana

Šajā rakstā arī par to, kam ziņot par nenotīrītām ielām un ceļiem?

* Tālmācību laikā Ķeguma novada pašvaldība atbalsta skolēnus;

* Bijušās ķeipenietes Baibas Palejas (dzimušas Ezerkalnes) iedvesmojošais stāsts: ģimene ir mana stiprā pils...

"Esmu priecīgs, ka mana bijusī audzēkne piekrita šai sarunai. Bērnība, pamatskolas gadi Baibai aizvadīti Ķeipenē, Rutas un Dzintara Ezerkalnu ģimenē. No mājas, pagalma staro gaišums, darbs, izsmalcināta gaume, sevis ziedošana, kas summējas mīlestībā. Nemaz nav pārspīlēti, ja Baiba, Ieva, Ilze, Aija, Gatis un Valdis atmiņā palikuši kā Ķeipenes skolas izcilības. Bet saruna šoreiz ar Baibu," tā rakstu iesāk Andris Upenieks.

* Saplīst zābaki – mājsēde garantēta

"No šodienas došos mājsēdē,” saka uz ielas sastapta kaimiņos dzīvojoša pensionāre. Jautāta, kāpēc tā, sirmgalve norāda uz šķelmīgi smaidošo zābaka purngalu. Kundze zoli nostiprinājusi ar gumiju un atnākusi līdz tuvējam veikalam iepirkt produktus,” tā žurnāliste Dzintra Dzene. “Iepirkties internetā sirmgalve neprot, un, pat ja prastu, zābaki nav tā prece, ko var iegādāties bez piemērīšanas. Arī nodot tos remontā faktiski nav iespējams, jo kā gan lai tiek mājās bez apaviem?"

* Ikšķilē uzstādīti konteineri tekstila izstrādājumu ziedošanai;

* Lielvārdes novadā: Video novērošanas kameras Lielvārdes novada iedzīvotāju drošībai; Lāčplēša laukums Lielvārdē piedzīvo pārvērtības; 

* Ikšķilietis Igors Miglinieks no Ķīnas pārceļas uz Ukrainu;

* Latvijas izlases paplašinātajā sastāvā trīs ogrēnieši.

Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

