Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 5. jūnija numurā
-Ikšķilieši meklē dzirdīgas ausis Saeimā
-Vaicājam ielās, vai pašvaldību reforma ir bijusi veiksmīga
-Kopā ar Ukrainu! Ogres palīdzības konvojs sasniedzis Ternopiļu
-Irēna Bužinska saņem gaismas zobenu par ieguldījumu mākslā
-Skola nedrīkst kļūt par ciešanu gadiem. Upenieks par izlaidumu laiku
-Pašvaldība apstrīd Valsts kontroles revīzijas ziņojumu
-Novads aizņemsies 1,3 miljonus siltumtrases būvniecībai
-Aprites ekonomikā ilgtspējīga domāšana ļauj saglabāt lietu vērtību
-Pieci dūrieni mugurā. Sākta kriminālvajāšana par slepkavību Ogrē
-Guļ apstādījumos, guļ bez biksēm, traucē svētkus u.c. policijas ziņas
-Labākie skrituļslidotāji sacentīsies Latvijas kausa posmā Ikšķilē
-Meiteņu komandu secinājumi florbola sezonu noslēdzot
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Iz pagājības. Ieteikums jaunavām - jasmīnu, maijpuķīšu un svaiga siena smaržas
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts