Aizvadītajā nedēļā, 25.februārī, Ogres pilsēta sagaidīja savu 93.dzimšanas dienu. Par godu tam Ogres novada Kultūras centrs (ONKC) organizēja sarunu ciklu "Pilsēta, dzīve un Tu", kuru četrus ceturtdienu vakarus varēja skatīt ONKC Facebook lapā. Pēdējais šī sarunu cikla viesis bija Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Sarunā ar komunikācijas pasniedzēju un "Radio Skonto" rīta programmas vadītāju Valdi Melderi E.Helmanis dalījās pieredzē, stāstos par ceļošanu un dzimšanas dienu svinēšanu, atklāja interesantus faktus par sevi un Ogri, kā arī atbildēja uz skatītāju uzdotajiem jautājumiem.
"OVV" piedāvā nelielu ieskatu šajā V.Meldera un E.Helmaņa sarunā.
* Ķeguma novada skolās mācības turpināsies arī nākamnedēļ;
* Ciemos pie mums: bijušais Tīnūžu pamatskolas direktors Viktors Vasiļjevs
"Skolas programmās ir daudz lieka. Latviešu valodas gramatikas mācīšanu skolā mierīgi varētu aizstāt ar ķīniešu valodas apguvi: tāpat neko nevar saprast, un, skolu beidzot, jaunieši pareizi rakstīt neprot. Matemātikā ir tik daudz tēmu, ka spēj tik pārskriet visam pāri, bet fundamentālo neapgūst. Tāpat citos priekšmetos. Latvijas brīvvalsts laikā par izglītības ministru bija tāds Augusts Tentelis, kuru pašu kritizēja par avangardismu izglītības politikā, bet viņš sacīja tā: "Mēs varam izdomāt vismodernākās mācību metodes, stratēģijas, pieejas, bet nemainīgs paliek, ka tas un tas ir vienkārši jāiemācās, mācības ir skolēna darbs un dažkārt grūts." Bet tagad ceram pie zināšanām nonākt ar izklaidēm, spēlēm un rotaļām…"
Visu Andra Upenieka sarunu ar Viktoru Vasiļjevu lasiet jaunajā laikrakstā!
* Jāņa Mozuļa fotogrāfijām otrā dzīve – pēc pusgadsimta
Muzejs ieguvis vairāk nekā 1000 fotonegatīvu, kas ataino svarīgākās norises Ogres rajonā tolaik – gan saviesīgus pasākumus, sacensības, dejas, ēku atklāšanas sarīkojumus, gan dažādas vietas un celtnes. "Šis 2014.gadā mūžībā aizgājušā žurnālista, fotogrāfa, redaktora un izdevēja Jāņa Mozuļa dzīvesbiedres Dzintras Mozules dāvinājums ir ievērojams muzeja krājuma fotokolekcijas papildinājums," vērtē Ogres Vēstures un mākslas muzeja darbinieki.
Arī "OVV" – neliels ieskats OVMM piedāvātajā Jāņa Mozuļa fotogrāfiju otrajā sērijā.
* Ik vienam ir iespēja palīdzēt "Saimeniešiem" iegūt platu smaidu
To var izdarīt ar ziedot.lv palīdzību. Vairāk lasiet jaunajā "OVV"!
* Ogres novada pašvaldība ieplāno finansējumu Jauniešu mājas būvprojekta izstrādei.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!