Jau gandrīz mēnesi, kopš 11.oktobra, SIA “Ogres rajona slimnīca” Ārstniecības direktora pienākumus veic pieredzējusi ārste – infektologs un hepatologs, Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras profesore, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pasniedzēja, Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle, Izglītības komisijas priekšsēdētāja Angelika Krūmiņa.
* Andris Upenieks: Neskaidrā politiskā skaidrība
Kaut arī tikai Krišjānis Kariņš pa laikam izmet frāzi, ka analizēt kļūdas nav pienācis laiks, redzams, ka tādu analīzi valdošajā koalīcijā nevēlas neviens.
Ir pat amizanti: pašā pozīcijā pastāvīgi kādi spēki ir opozīcijā pašai pozīcijai. Tam ir arī savs zemteksts: savas intereses, punktu krāšana drīzajām Saeimas vēlēšanām top arvien uzkrītošāka un svarīgāka par pandēmijas sīkumiem. Nemaz nerunājot par tiem, kas tieši pandēmijas zirgā gatavi iejāt jaunajā parlamentā. Jā, vēl jau gana laika sabiedrības īsās atmiņas īsināšanai. Tālab kaut kā gribas šo to atkārtot, lai dienu spraigajā skrējienā, sākoties jaunajām "ziepēm", neaizmirstos vecās.
* Mājsēde spilgti atklāj mūsu sabiedrības "blaknes";
* Krāpnieki izmanto Latvijā iecienītu uzņēmumu zīmolus;
* Piesaki pretendentus apbalvojumam "Gada ogrēnietis 2021"!
* Ikmēneša 20 eiro pabalsts vakcinētajiem senioriem: jautājumi un atbildes
Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos sabiedrības jautājumus par šo pabalstu un kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir sagatavojusi uz tiem atbildes.
* Meņģelieši veido "Ideju banku" un sāk labdarības akciju "Labais vairo labo";
* Ķegumā – psiholoģiskā atbalsta fonds sievietēm "Mēs esam Tev blakus";
* Ogres novada personība: Juris Zaķis – fiziķis un bijušais Latvijas Universitātes rektors
"Par mani ilgi un pamatīgi vajadzēs noskaidrot – kā Juris Zaķis varēja derēt par rektoru 1987.gadā, kas vēl bija padomju laiks, un vēl ilgi pēc tam, kad ir pavisam cita Latvija. Es to izskaidroju šādi – padomju okupācijas laikā arī mēs dzīvojām, mēs bijām “dzīvi", bet dzīvojām tikai citos apstākļos ar citiem paņēmieniem. Būs jāanalizē, kā šis cilvēks varēja izdzīvot gan šajos, gan tajos laikos, un tā būs mana īpatnība, par kuru revolucionāri teiks – viņš ir komformists un pielāgojas, bet prātīgāki cilvēki teiks – kādam vajadzēja darīt šo gan padomju laikos, gan pēc neatkarības atgūšanas," teica Juris Zaķis, aizejot no rektora amata.
* Bezmaksas krīžu tālrunis 116123: palīdzība ir viena zvana attālumā!
* Sports: krapietim Liepiņam Eiropas čempionāta bronza armrestlingā; ogrēnietis Pastors – Latvijas tenisa amatieru ranga līderis; ogrēnieša Kaspara Bērziņa klubam uzvaras Lietuvā un Eiropā.
