* Ogres novada domē Lieni Cipuli varētu nomainīt Linards Liberts
L.Cipule uzskata, ka Ogres novada iedzīvotāji ir pelnījuši deputātus, kuri domē strādā ar pilnu atdevi, taču līdz ar paaugstinātas gatavības izsludināšanu veselības nozarē NMPD vadītāja vairs nevarēšot plānot savu darba laiku un pilnvērtīgi nodoties deputātes pienākumiem.
* Andris Upenieks: Sveša galva nesāp
Uz otra nelaimi izstiepies, uz savu saraujies, nedari otram, to, ko nevēlies, lai nodara tev, arī vārds var nogalināt, iespēja paklusēt ir burvīga…
* Lielveikalus “Lidl” atvērs 7.oktobrī
Uzņēmums “Lidl” oficiāli paziņojis, ka savu darbību Latvijā uzsāks 7.oktobrī, vienlaikus atklājot 15 veikalus visā valstī, tostarp arī Ogrē, Kalna prospektā 2A. Veikala atvēršana paredzēta jau pulksten 8.00 no rīta.
* Dainis Širovs: Arī Ogres mediķiem šis laiks nesolās būt viegls;
* Ogres slimnīcā sagaidīts šā gada 400. bērniņš!
Puisēns Dareks ir otrais bērniņš ogresgaliešu Māras Zeltiņas Mičules un Zinta Mičuļa ģimenē.
Piemiņai par šo īpašo brīdi jaundzimušais saņēmis dāvanu – krekliņu ar uzrakstu “Esmu dzimis Ogres rajona slimnīcā!” Dzemdības pieņēma Ogres rajona slimnīcas ārste Inese Upeniece un vecmāte Laura Anna Grizāne.
* Līdz “Smiltāju” kapiem noasfaltēs ceļu un tajos uzbūvēs kapliču
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norāda, ka ceļš līdz Smiltāju kapiem šobrīd ir prioritāri veicamais darbs, taču faktiski būtu nepieciešams šo ceļu Dubkalnu teritorijā noasfaltēt visā garumā. E.Helmanis norāda, ka jāstrādā arī pie Smiltāju kapu teritorijas attīstības – jāizbūvē kapliča un jāierīko auto stāvlaukums.
* Uzmanieties – telefonkrāpniekiem jauna metode!
* Sports: mūsu jaunajiem vieglatlētiem panākumi Koknesē, handbolistiem – Salaspilī, bet BK “Ogre” - savā laukumā.
