Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 5. septembra numurā
- Lietavas un sērgas sit pa lauksaimniecību. Pārtikas cenas kāps
- Novadā iekļuvis Āfrikas cūku mēris. Vismaz sivēnmātes drošībā
- Jauks projekts un jaunas krāsas Taurupes skolas pagalmā
- «Zaļā klase» Ķeguma kopienai
- Par braukšanu bez tiesībām – probācijas uzraudzība
- Deputāta Skudras vēstule “Par nepatiesu ziņu publicēšanu”
- Tomes pagastā apzog vairākus īpašumus
- Dzīve, slēpes un treneres darbs. Saruna ar Benitu Zaretoku
- Meiteņu futbola popularitāte aug
- Lielas pārmaiņas Lielvārdes florbola komandā
- Mobilo tālruņu aizliegums skolās. Ko tas nozīmē praktiski?
- Nedrīkstam pierast pie svešu ļaužu ciešanām. Upenieka pārdomas
- Kā govju gane Anna pārtapa par Ķemermiestiņa Anniņu
- Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts