* Domāju tā: Sērgas atkāpsies, bet mēs?
"Politiskie antivakseri (visādās nozīmēs) cītīgi papūlējušies politikas jēdzienu degradēt tiktāl, lai normāls suns no politiķa rokas vairs maizi neņemtu. Kuram gan gara aristokrātam labpatiktos smērēties politikā?" tā Andris Upenieks.
* Lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu, Martinsons vēlas atteikties no deputāta atalgojuma;
Ne visās pašvaldībās ir padomāts, no kādiem līdzekļiem pēc ATR maksāt algu deputātiem Ogres novada pašvaldības domes 29.jūlija sēdē izpilddirektora vietniece Dana Bārbale sniedza deputātiem ziņojumu par deputātu atalgojumu un pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem 2021.gadam. Šāds jautājums aktualizējās pēc tam, kad atsevišķi deputāti izteica pretenzijas, ka viņu darba vieta pirmajā domes sēdē nebija atbilstoši aprīkota, lai varētu kvalitatīvi piedalīties domes sēdē. Atklājās, ka ne visās apvienojamās pašvaldībās bija padomāts, kā tālāk strādāt jaunievēlētajiem deputātiem.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Mēģina izkrāpt datus, uzdodoties par kredītiestāžu darbiniekiem
Ogres novadā turpina uzdarboties krāpnieki, kas zvana cietušajiem un, uzdodoties par kredītiestāžu darbiniekiem, mēģina izkrāpt personu datus. Divās dienās šādus zvanus saņēmušas vairākas Ogres novada personas.
Vairāk stāsta Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka vietniece Oksana Kramarova.
* Olimpiešiem Urbanovičam un Feikneram piešķir pašvaldības naudas balvas;
* OCB jaunā ēka pretendē uz Latvijas Arhitektūras gada balvu
Paziņotas būves, kas pieteiktas Latvijas prestižākajam apbalvojumam arhitektūrā, kurš šogad tiks piešķirts jau 26.reizi – Arhitektūras gada balvai. Starp tām ir arī Ogres Centrālās bibliotēkas jaunā ēka, kurai gan būs ļoti nopietna konkurente – pārbūvētā Dziesmu svētku estrāde Mežaparkā.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Lielvārdes Tautas teātra aktieri guvuši neaizmirstamus iespaidus festivālā "Baltijas Rampa"
Lielvārdes Tautas teātra aktieri iespaidiem bagāti nule kā atgriezušies no Baltijas valstu amatierteātru festivāla "Baltijas Rampa", kas šogad no 29.jūlija līdz 1.augustam norisinājās Igaunijā, Vīlandē, un tā tēma bija leģendas.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Biedrība "Saules raksts" piedāvā bezmaksas pasākumus ģimenēm ar bērniem;
* Ogrē notiks Latvijas čempionāts spiningošanā;
* "Ikšķiles MTB velobrauciens". Sacensību laureāti no Ogres novada;
* Nilam Meijeram sudrabs un bronza Viļņā.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!