Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 6. februāra numurā
-Jauns mērs un jauns vicemērs. ANDRIS KRAUJA un JĀNIS IKLĀVS
-KNAB veicis kratīšanas Ogres slimnīcā. Širovs nav sazvanāms
-Meņģeles Tautas namam 95 gadu svētīta Jubileja
-Epstīna lieta sasniegusi Latvijas neglīto modes industriju. Liepiņš vēro
-Nepaiet garām, nepagriezt muguru. Upenieks par sociālu eksperimentu
-Atbildes ir kabatā, bet cilvēks – tālu. Psihoterapeite Sandra Bimbirule
-Ogres novadā dzēsti divi ugunsgrēki
-Ielūst dīķī, reibumā klaigā u.c. policijas ziņas
-Aptieka ar acu krēma zagli noslēdz izlīgumu
-Reņģu kupcis ķezā. Nebija andeles dokumentu, ko policijai uzrādīt. 1928. gads
-Meteņu laiks klāt! Ar maskošanos, rotaļām un dziesmām
-Saruna ar daudzcīņnieku Nilu Meijeru - pasaules čempionu bobslejā
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts