Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 6. janvāra numurā
- Jauni likumi, jauni noteikumi. Svarīgākās izmaiņas šajā gadā
- Ogres novadā šogad iecerētie darbi
- Spēks būt līdzās. Saruna ar novada Goda pilsoni Elmāru Pļaviņu
- Par taisnīgu mieru kopā ar Ukrainu. Albera Kreņevska pārdomas
- Ak, šī grūti audzināmā klase… Upenieks pārskata amatpersonu uzrunas
- Dakteri Līva un Čeredņičenko par neatliekamo palīdzību uzņemšanas nodaļā
- Traģisks negadījums pie Ķeipenes – pārgalvība bez drošības jostas
- Neapzinīgajam tēvam – probācijas uzraudzība
- Valda Kaprāļa «Ceļojums klusumā» Taurupes muižas klētī
- Tāds, kam ir raksturīga nepamatota iegriba. Vitas Giles krustvārdi