* Valsts svētkos – OVĢ jaunajai ēkai spāru svētki
"Ceļot ģimnāziju, ceļot skolu nākamajām paaudzēm, mēs ceļam arī nākotni. Šeit būs labākā skola Baltijā, kuru piepildīsim arī ar saturu. Būs modernas mācību klases, sporta manēža. Domāju, tas sekmēs to, ka bērni vēlēsies nākt uz šo skolu un apgūt zināšanas modernā vidē. Tā būs viena no centrālajām ēkām Ogres novadā, no kuras jaunā paaudze dosies uz jebkuru pasaules augstskolu. Šeit būs trīs jaunas sporta zāles. Ogres pilsētai ir liela noslodze ar sporta zālēm, un, domāju, ogrēnieši būs lieli ieguvēji," sacīja E.Helmanis.
* Valsts amatpersonas deklarācija: Deputāta Ūzula ienākumi auguši par teju 10 000 eiro;
* Neakceptē karjera izstrādi dolomīta un smilts ieguvē Tīnūžu pagasta "Granātos"
"Uzņēmējdarbība ir laba, bet tā nevar notikt uz citu cilvēku dzīves kvalitātes rēķina. Ikšķili par savu dzīvesvietu izvēlējušies daudzi cilvēki, ir svarīgi, lai viņu dzīves kvalitāte nepasliktinātos, lai novadā pieaugtu jaunu iedzīvotāju skaits, tāpēc šobrīd mēs šai iecerei sakām nē," rezumējot domes deputātu lēmumu, sacīja E.Helmanis, piebilstot, ka gaida no uzņēmēja priekšlikumus par iecerēto karjeras izstrādi, ievērojot pašvaldības un iedzīvotāju prasības.
* Ogres novada Kultūras centrā paredzētās koncertprogrammas "Musique d'amour" ("Mīlestības mūzika") īpašā viešņa – Kijivas Nacionālā akadēmiskā operetes teātra soliste Mariana Bodnar
Koncertā tiek laipni gaidīti arī tie Ukrainas cilvēki, kas pašreiz atraduši patvērumu Latvijā. Visi interesenti, kas vēlas apmeklēt koncertu, aicināti pieteikties, rakstot uz e-pastu ). Ielūgumu skaits – ierobežots.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Jānim Arvīdam Plaudim iznācis piektais dzejoļu krājums "Jūras krastā";
* OMMS Izstāžu zālē – audzēkņu darbu izstāde;
* Sports: BK "Ogre" uzvar un zaudē. Sērijā – 2:2; Jaunie vieglatlēti "izkaļ" sev medaļas Bauskā un Jēkabpilī; "MySport Ogre" skrien "Apkārt Cēsīm".
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!